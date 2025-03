Arne Slot: Most kevesebb volt az energia a kezdőjátékosokban

A Liverpool menedzsere, Arne Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, nem gratulált csapatának a szünetben, mert a teljesítmény egyszerűen nem volt elég jó: „Nyilván más a kispad mellől nézni a játékot, mint a lelátóról, de talán nem tévedek, ha azt mondom, feltűnt, hogy az energiaszint messze volt az ideálistól. Ezen kellett változtatni, ezért is cseréltem hármat. Ilyenkor a másik nyolc játékos is érti az üzenetet, valamin változtatni kell, és mindenkitől több kell. Akik csereként pályára léptek, hozzátettek a fordításhoz, más volt az energiaszint a második félidőben, mint az elsőben. Darwin Núnez jól játszott, de azért hoztam le, mert volt egy sárga lapja, másrészt be tudott állni olyan cserejátékos, aki szintén nagyon gólveszélyes, és ismét kiderült, az uruguayi mennyit tud segíteni a csapatnak.”

A holland szakvezető az M4 Sport kérdésére külön is kitért Szoboszlai Dominikra, a szakvezető szerint nem ez volt a magyar futballista legjobb mérkőzése, sőt, most először úgy látta, másképp futballozott, mint eddig: „Talán ez az én hibám, nem biztos, hogy a kezdőcsapatba kellett volna jelölnöm. Normális, hogy ilyen terhelés mellett most negyvenöt percet játszott, így pihentebben várhatja a következő hetet. El vagyok kényeztetve, mert a középpályán több kiváló futballista áll rendelkezésre, így Harvey Elliott is, aki remekül szállt be.”

Mohamed Szalah két gólja döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

A félidőre 1–0-s hátránnyal vonult a Liverpool, s először arról beszélt Mohamed Szalah, hogy milyen volt a hangulat az öltözőben: „Feszült. A menedzsertől megkaptuk a magunkét a szünetben, teljesen kikelt magából – de erre időnként szükség van. Nagyon körülményesen, lassan futballoztunk az első félidőben, ráadásul a lefújás előtt nem sokkal ajándékoztunk az ellenfélnek egy gólt… Szerencsére elég nagy tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy az ilyen szituációkat kezelni tudjuk, ezúttal is sikerült. Az ilyen összecsapásokon kulcsfontosságú a türelem, az ellenfelünk taktikája egy darabig működött, viszont amikor eljött a mi időnk, éltünk a lehetőségekkel, és megfordítottuk a találkozót.”

Az egyiptomi támadó szerint a második játékrészben már jobban futballoztak, de úgy véli, így sem igazán nyújtottak jó teljesítményt.

„Jobban teljesítettünk, de… ez nem a mi napunk volt. Az ilyen nehézkes mérkőzések megnyerése is kell ugyanakkor ahhoz, hogy egy csapat bármilyen sorozatban a csúcsra érjen, és nekünk a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is a trófea elhódítása a célunk – mondta klubja honlapjának a 32 éves játékos, aki az egyenlítő gólt szerző Darwin Núnezről is szót ejtett. – Nagyon fontos tagja a csapatnak, és ezt nemcsak most, hanem a PSG elleni BL-mérkőzésen is megmutatta. Bármikor pályára lép, képes olyan teljesítményt nyújtani, amivel fordíthat a mérkőzés állásán. Igyekszem támogatni, mindig számíthat rám.”