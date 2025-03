A City kabalafigurájának megtestesítője szerint Erling Haaland bántalmazta őt, ezért panaszt tett a rendőrségen

A nő tavaly nyáron kezdett el dolgozni a Manchester City jegyirodájában, de alkalmanként magára öltötte a Holdsugár (Moonbeam) névre hallgató kabalafigura jelmezét is. A nő nemrég a The Sunnak adott interjújában elmondta, hogy testi sértés miatt feljelentést tett a rendőrségen, ugyanis állítása szerint a Manchester City októberi, Southampton ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésén Haaland fejbe ütötte őt azután, hogy a csatár egy fotóhoz pózolt.

A kabalafigura megtestesítője Haaland ütései hatására sokkot kapott és a kollégáját kérdezte, mi találta el őt. A nő a történteket jelezte a Manchester City biztonsági főnökének, aki viszont kinevette őt, s annyit reagált: „Legalább elmondhatod magadról, hogy Erling Haaland megütött.”

Az eset után a nőnek felajánlották, hogy hazamehet, de nem fogadta el azt, később viszont hányt, fájt a nyaka és a feje is, másnap pedig a City első csapatának orvosa azt javasolta neki, hogy menjen kórházba. A The Sun szerint a The Salford Royal A&E-nél lévő dokumentumok megerősítették a nő tüneteit, ugyanakkor a CT-vizsgálat nem mutatott ki sérülést.

A City egészségügyi és biztonsági vezetője, Paul Kenyon is vizsgálatot indított az ügyben, s közölte a nővel, hogy meg akarják nézni a térfigyelő kamerák felvételeit. Ez a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Haaland nem okozott sérüléseket a nőnek.

„Erling Haaland gyengéden érintette meg Holdsugár hátát vagy fejét elismerésként” – olvasható a jelentésben.

A nő az eset után visszatért a jegyirodában betöltött feladataihoz, s kérte szerződése megújítását, de decemberben arról tájékoztatták, hogy nem járt sikerrel, így távoznia kellett a klubtól.

Az ügyben megszólalt a Manchester City szóvivője is: „Teljes körűen kivizsgáltuk az ügyet, és megállapítottuk, hogy a bizonyítékok – köztük a videofelvételekkel – nem támasztották alá azt az állítást, hogy a sérülés az állítólagos módon történt volna. Azt is tudjuk, hogy az ügyben panaszt tettek a Greater Manchester Police-nál, de ők sem tettek további lépéseket” – fogalmazott.