Az Aston Villa kölcsönvette a BL-győztes támadót a PSG-től

A Bajnokok Ligáját a Real Madriddal háromszor megnyerő Marco Asensio 2023 nyarán lett a PSG labdarúgója, első párizsi idényében 19 bajnokin, a mostaniban 12-n lépett pályára – ennél több játékidőt remélt Luis Enrique vezetőedzőtől.

A 29 éves, 38-szoros spanyol válogatott támadó az idény végéig került a Villához, amely pillanatnyilag a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben.

A birminghamiek ezzel még nem fejezték be az erősítést: Fabrizio Romano transzferguru szerint már csupán a hivatalos bejelentés hiányzik Axel Disasi kölcsönvételéről. A Tottenham is versenyben volt a 26 éves francia védőért, de ő kitartott, csak a Villához volt hajlandó távozni; miután végül a birminghamiek is hajlandóak megadni a Spurs által kínált összeget, a Chelsea elengedi.