Beteg gyerekekkel találkoztak a Liverpool játékosai

JÓTÉKONYKODÁSSAL HANGOLT a Fulham elleni szom­bati mérkőzésre a Liverpool. A csapat játékosai az idén is ellátogattak a közelgő ünnepek alkalmából az Alder Hey Gyermekkórházba, a játékosok és a szakmai stáb tagjai ajándékokat vittek a beteg gyerekeknek, beszélgettek, csocsóztak, videójátékoztak velük, és persze közös fényképek is készültek. Az eseményen természetesen ott volt Szoboszlai Dominik is, aki továbbra is a csapat egyik legnépszerűbb játékosa, így már a jelenlétével is nagy örömet szerzett a kis betegeknek. A 24 éves magyar válogatott középpályás végig pályán volt a Girona otthonában 1–0-ra megnyert keddi BL-találkozón, míg előtte, a Newcastle ellen (3–3) a 67. percben állt be. Ha minden jól megy, szombaton is kezdőként kap lehetőséget, mindenesetre rá és a Liverpoolra is kemény menet vár az elkövetkezendő két hétben.

A csapat még öt mérkőzést játszik az idén, a Southampton elleni Ligakupa-találkozó után a listavezető összecsap a Leicesterrel, a Tottenhammel és a West Hammel is. Az An­fieldben öt forduló óta hibátlan Arne Slot csapata, és elméletileg a Fulham legyőzése sem jelenthet problémát. A hazaiaknak jó hír, hogy Alisson Becker október eleje után ismét védhet a bajnokságban, de Diogo Jota és Federico Chiesa is felépült. A Liverpool úgy előzi meg négy ponttal a Chelsea-t, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, ennek ellenére szombaton érdemes figyelni az Arsenalra is. A londoniaknak muszáj legyőzniük az Evertont, ha nem akarnak még jobban leszakadni a „vörösöktől”. S persze ugyanez igaz a címvédő Manchester Cityre is, amely vasárnap fogadja a Unitedet a városi derbin.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

Szombat

16.00: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

16.00: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Leicester City

16.00: Wolverhampton–Ipswich Town

18.30: Nottingham Forest–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester City–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Chelsea–Brentford (Tv: Spíler1)

20.00: Southampton–Tottenham Hotspur

Hétfő

21.00: Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)