Reece James megint megsérült, nem játszik a Leicester ellen

Enzo Maresca a Chelsea csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nem számíthat Reece Jamesre a szombati, leicesteri mérkőzésen. Az olasz szakember elmondta, hogy a védő érezte a combját a keddi edzésen, és nem akarnak kockáztatni, ismerve James sérülékénységét.

A válogatott labdarúgón kívül nincs több sérültje a Chelsea-nek, és Maresca vele kapcsolatban is reméli, hogy nem kényszerül hosszabb pihenőre. James a szezont is sérülten kezdte, az első fordulókban nem is kapott szerepet. Október 20-án a Liverpool ellen tért vissza, ott 53 percet játszott, majd a Newcastle és a Manchester United ellen végig pályán volt, az Arsenal ellen viszont csak a végén szállt be.