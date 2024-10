Mikel Arteta: Mi voltunk a jobbak; Arne Slot: A nagy kluboknak szüksége van klasszisokra

– Egy ponttal távoztak Londonból. Elégedett?

– Kétszer kerültünk hátrányba az erős Arsenal ellen, mégis visszakapaszkodtunk és pontot szereztünk, ami hatalmas eredmény. Nem érdemeltük meg a második kapott gólt. Jól teljesítettünk, elégedett vagyok.

– Vélhetően mindkét csapat a bajnoki címért harcol majd: miként látja a Liverpool esélyeit?

– Tudom, hogy szeretnek erről beszélni, én annyit tudok, hogy tetszett a csapatom játéka. Jó volt látni, hogy felvettük a versenyt az Arsenallal a saját stadionjában, de még nem tudom, hová vezet ez az út…

– Mohamed Szalah továbbra is remek formában van, az ő góljával mentette döntetlenre a meccset csapata.

– A legjobb játékosok tulajdonsága, hogy a legnagyobb meccseken is villognak. Szalah egy fordulóval ezelőtt gólt és gólpasszt jegyzett a Chelsea ellen, most ismét betalált. A nagy kluboknak szükségük van klasszisokra, különben nem jönnek a remélt eredmények. De a góljában nagy szerepet játszott Trent Alexander-Arnold és Darwin Núnez, őket is meg kell említeni.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a meccs utáni villáminterjúban a Sky Sportsnak

LAPSZEMLE

BBC Sport: Csodálatos szórakozást nyújtott a szurkolóknak a két csapat. A szerző felteszi a költői kérdést: játszhatna-e egymással minden héten az Arsenal és a Liverpool? A londoniak jobbak voltak az első félidőben, a liverpooliak a fordulás után feljavultak, és döntetlen született.

Sky Sports: Mohamed Szalah kései gólja pontot ért a Liverpoolnak – írja az angol portál. A szerző szerint a „vörösök" csalódást keltően játszottak, közel voltak hozzá, hogy elszenvedjék Arne Slot menedzser irányításával az első idegenbeli vereségüket, de végül sikerült pontot szerezniük.

The Guardian: Habár egyik csapat sem nyert, biztosan mindkét szakvezető talál pozitívumot. Az Arsenal remekül játszott és sérülés miatt veszített el játékosokat, míg a Liverpool nem teljesített jól, ennek ellenére két és fél év után ismét pontot szerzett az Emirates Stadionban.

„Kicsit csalódottak vagyunk. Gratulálok a Liverpoolnak, remek csapat, de úgy érzem, nem sikerült kihoznunk mindent magunkból a kilencven perc alatt. Örülök, hogy betaláltam, talán végig is bírtam volna a mérkőzést, de az edzőm másként látta.” – értékelt Bukayo Saka, az Arsenal támadója a Sky Sportsnak.

Virgil Van Dijk, a Liverpool hátvédje így látta a mérkőzést: „Az Emiratesben pokolian nehéz helytállni, az Arsenal mindenkinek megkeseríti az életét. Dicséret illeti a csapatot, hogy kétszer is felálltunk vesztett helyzetből, és külön örülök a gólomnak, amely előtt Thomas Partey csak rám figyelt, a labdát megcsúsztató Luis Díazra nem.”

Pat Nevin, az Everton és a Chelsea korábbi játékosa a BBC-nek mondta el véleményét: „Időnként mindkét gárdát fáradtnak éreztem, amit elsősorban annak tudok be, hogy már most rengeteg mérkőzésen vannak túl. A terhelés inkább az Arsenalt sújtja, amely most is elvesztett egy középső védőt, a sérülés miatt lecserélt Gabrielt. Remélem, nem súlyos.”

„Csalódtam a Liverpoolban. Ha azt vesszük alapul, hogy a sérülések miatt milyen sok gonddal küzdött az Arsenal, sokkal többet lehetett volna várni a vendégcsapattól.” – osztotta meg gondolatait Jamie Carragher a Liverpool korábbi játékosa a Sky Sportsnak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

ARSENAL–LIVERPOOL 2–2 (2–1)

London, Emirates Stadion. Vezette: Anthony Taylor

ARSENAL: Raya – Partey, White, Gabriel (Kiwior, 54.), Timber (Lewis-Skelly, 76.) – Merino, Rice – Saka (G. Jesus, 85.), Trossard, Martinelli (Nwaneri, 85.) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

LIVERPOOL: Kelleher – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Cimikasz, 63.) – C. Jones (Endo, 90+2.), Gravenberch, Mac Allister (Szoboszlai, 63.) – Szalah, Núnez, L. Díaz (Gakpo, 63.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Saka (9.), Merino (43.), ill. Van Dijk (18.), Szalah (81.)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Manchester City 9 7 2 – 20–9 +11 23 2. Liverpool 9 7 1 1 17–5 +12 22 3. Arsenal 9 5 3 1 17–10 +7 18 4. Aston Villa 9 5 3 1 16–11 +5 18 5. Chelsea 9 5 2 2 19–11 +8 17 6. Brighton 9 4 4 1 16–12 +4 16 7. Nottingham 9 4 4 1 11–7 +4 16 8. Tottenham 9 4 1 4 18–10 +8 13 9. Brentford 9 4 1 4 18–18 0 13 10. Fulham 9 3 3 3 12–12 0 12 11. Bournemouth 9 3 3 3 11–11 0 12 12. Newcastle 9 3 3 3 9–10 –1 12 13. West Ham 9 3 2 4 13–16 –3 11 14. Man. United 9 3 2 4 8–11 –3 11 15. Leicester City 9 2 3 4 13–17 –4 9 16. Everton 9 2 3 4 10–16 –6 9 17. Crystal Palace 9 1 3 5 6–11 –5 6 18. Ipswich Town 9 – 4 5 9–20 –11 4 19. Wolverhampton 9 – 2 7 12–25 –13 2 20. Southampton 9 – 1 8 6–19 –13 1