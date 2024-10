Hiába az azonnali piros lap, Saliba csak a Liverpool elleni rangadón lesz eltiltva

Az Arsenal belső védője először még sárga lapot kapott, de miután a VAR jelzésére Robert Jones játékvezető visszanézte az esetet, egyértelmű gólhelyzetnek minősítette azt, és ezért kiállította a hátvédet.

Az azonnali piros lap alapvetően legalább három meccses eltiltást von maga után, mindazonáltal van egy olyan szabály, hogy akit egyértelmű gólhelyzetben történő szabálytalanság miatt állítanak ki, az csupán egymeccses eltiltást kap. Erre a szabályra most a Fantasy Premier League-et játszók is felfigyelhettek, ugyanis William Saliba nevére keresve csupán november 2-ig szóló eltiltást láthatunk, tehát a Newcastle United elleni bajnokin már pályára léphet, ahogyan előtte az angol Ligakupában is a Preston ellen.

Fotó: Fantasy Premier League

A francia válogatott védőnek ugyanakkor biztosan ki kell hagynia a következő, Liverpool elleni hazai rangadót.