A költségek csökkentése miatt Ferguson nagyköveti tisztsége véget ér a Manchester Unitednél – sajtóhír

A The Athletic értesült róla először, de már Fabrizio Romano sportújságíró is lehozta, hogy az INEOS vezetősége spórolási céllal úgy döntött, felbontja Sir Alex Ferguson több millió fontos nagyköveti szerződését. A klub legendás menedzsere ugyanakkor marad a nem ügyvezető igazgatói pozíciójában, illetve továbbra is szívesen látják őt a meccseken.

A hírek szerint Sir Jim Ratcliffe személyesen közölte a skót edzőlegendával, hogy a költségek csökkentésére törekszik, és emiatt felbontanák a szerződését.

Ferguson a 2013-as visszavonulása után vált az MU nagykövetévé, és szolgálatáért évi 2.16 millió fontot (több mint egymilliárd forintot) kapott.

Ratcliffe korábban már 250 alkalmazottat is elbocsátott, amitől körülbelül évi 10 millió fontos megtakarítást vár. A Sky Sports úgy fogalmazta meg cikkében a hírt, hogy Ferguson az idény végén lemond a nagyköveti tisztségéről.