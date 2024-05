Michael Oliver segítette bajnoki címhez a Manchester Cityt?

Az nem szokatlan, hogy a közel keleti ligákba külföldről hívnak meg neves bírókat, ám Joe Ham szerint a 2023 szeptemberében rendezett Sardzsa–Al-Ain mérkőzésért az angol játékvezető stáb, Michael Oliver, Daniel Cook és Darren England a szokásos 1500 fontos meccspénz helyett 20 ezer fontot kaphatott a liga szervezőitől.

Ez azért is különösen érdekes, mert a bajnokságot az Abu Dzabi Nemzeti Olajipari Vállalat (ADNOC) szponzorálja, amelynek igazgatósági tagja a Manchester City elnöke, Khaldoon Al-Mubarak és a klub tulajdonosa, Manszúr sejk, aki az ADNOC-ot is tulajdonló Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnök-helyettese.

Ezek után különösen érdekes, hogy néhány héttel az említett meccs után rendezték azt a Tottenham–Liverpool mérkőzést, melyen szabályos góltól fosztották meg a vörösöket, mert a VAR-szobában ülő Daniel Cook és Darren England azt hitte, a pályán Simon Hooper gólt ítélt.

Nem sokkal később Michael Oliver vezette a Manchester City és az Arsenal rangadóját, melyen sokak számára érthetetlen módon nem adott piros lapot Mateo Kovacicnak, amikor Martin Ödegaard, aztán Declan Rice ellen szabálytalankodott durván.

Oliver szintén közreműködött a Manchester City és a Liverpool egyik rangadóján, azon, melyen Jérémy Doku is megúszta büntetlenül, hogy mellbe talpalta Alexis Mac Allistert és a Liverpool Manchester United elleni rangadóján is, melyen a Mersey-partiak Luke Shaw kezezése ellenére nem kaptak büntetőt. Sőt, Oliver volt a játékvezető a Manchester City Chelsea elleni FA-kupa-elődöntőjén is, amikor a londoniak nem kaptak büntetőt, amikor a City szétugró sorfalának egyik tagjának, Jack Grealishnek kezén pattant meg a labda.

Oliver volt a játékvezető akkor is, amikor az Arsenal Wolverhampton elleni meccsén Gabriel Martinelli egy támadás alatt két sárga lapot gyűjtött be Daniel Podence és Chiquinho fellökése miatt. Ezek pedig mérkőzést befolyásoló ítéletek voltak, melyek később a bajnokság alakulására is hatással voltak, s mint ismert, az aranyérem csak az utolsó fordulóban dőlt el a Manchester City javára az Arsenallal szemben.