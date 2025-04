NHL: Nagy a várakozás Ovecskin várható rekorddöntése előtt

A fővárosiak csapatkapitánya szerdán ütötte be 892. találatát, így már csak három gól hiányzik neki a csúcsjavításhoz. A Capitals a Carolina Hurricanes otthonában úgy kapott ki 5–1-re, hogy a 39 éves Ovecskin szerezte csapata egyetlen gólját a második harmad végén, s az ESPN és a TNT amerikai televíziós csatornák, amelyek a washingtoniak mérkőzéseit közvetítik, már külön kamerákkal követték a csatár minden megmozdulását. Hasonló „megfigyelésre” készülnek a már biztos rájátszásrésztvevő, keleti első Capitals következő meccsén is, amelyet a gárda pénteken hazai jégen vív a Chicago Blackhawks együttesével. A fővárosiaknak még hét mérkőzésük van hátra az alapszakaszból, de ha a soros fellépésükön Ovecskin netán mesterhármast ér el, már most rekorderré léphet elő. Az orosz sztár legutóbb február végén, az Edmonton Oilers ellen volt eredményes háromszor is.

Az NHL a sportágtörténeti pillanatra nagy csinnadrattával készül, egy ideje minden Capitals-meccs előtt ünneplési főpróbákat tartanak, merthogy a csúcsdöntést jelentő gólnál félbe fogják szakítani az adott mérkőzést, s külön ceremónián köszöntik majd Ovecskint. A liga vezetése már a következő összecsapásra Washingtonba várja Kanadából a 64 éves Gretzkyt, aki a 894 góljával 1999 óta tartja az abszolút csúcsot.