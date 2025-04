NBA: egy győzelemre a továbbjutástól a Boston és az Indiana

ORLANDO MAGIC–BOSTON CELTICS

Paolo Banchero és Franz Wagner hiába volt ponterős ezúttal is az Orlando Magicben, a floridaiak harmadszor is vereséget szenvedtek a Boston Celticstől. Banchero 31, míg Wagner 24 ponttal zárt úgy is, hogy előbbi 32 próbálkozásából csak 12 volt sikeres.

A Celticsben Jayson Tatum 37 ponttal és 14 lepattanóval járult hozzá a sikerhez, a Boston helyi idő szerint kedden este biztosíthatja be a következő körös szereplését.

MILWAUKEE BUCKS–INDIANA PACERS

Damian Lillard az alapszakasz hajráját kihagyta, és csak az Indiana elleni második meccsre tért vissza a csapatba. A Milwaukee kiválósága most viszont újabb kényszerpihenőre számíthat, mivel megsérült a vasárnap esti mérkőzésen.

Lillard az első orvosi jelentések szerint Achilles-ín-sérülést szenvedett, így csapata vélhetően nélküle lesz kénytelen megvívni a következő mérkőzést, amely az idényben akár az utolsó lehet a Milwaukee számára. A Bucks ugyanis sorozatban nyolc idegenbeli rájátszásos mérkőzést bukott el, ráadásul ebből a legutolsó ötöt az Indiana ellen.

Az Indiana, amely 69.2-es dobószázalékot ért el a második félidőben, kedden hazai pályán zárhatja le a párharcot.

Keleti főcsoport

Orlando Magic–Boston Celtics 98–107

Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 103–129

Korábban

Nyugati főcsoport

Minnesota Timberwolves–Los Angeles Lakers 116–113

A RÁJÁTSZÁS ELSŐ KÖRE

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Miami Heat (8.) 3–0

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 3–1

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 2–1

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 3–1

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Memphis Grizzlies (8.) 4–0

Houston Rockets (2.)–Golden State Warriors (7.) 1–2

Los Angeles Lakers (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 1–3

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 2–2