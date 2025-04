Megelőzi Cam Ward a két extraklasszist? Így várják az NFL-csapatok a jövő heti draftot

Az NFL holt idényének legfontosabb eseménye az újonc játékosok börzéje, a draft, amelyre idén Green Bayben kerül sor. Április 24-én, csütörtökön (magyar idő szerint péntek hajnalban) az első kört tartják meg, másnap a 2. és a 3. körre kerül sor, szombaton pedig a 4–7. kör következik. A csapatokat az előző idényben nyújtott teljesítményük alapján fordítva rangsorolták, azaz a leggyengébb kezd és a bajnok zár minden egyes kört (holtverseny esetén körről körre variálják az érintett csapatok sorrendjét).

A draft előtti időszak a találgatásoké és az elemzéseké: vajon melyik csapat kit választ az első körben? Szakíróktól kezdve korábbi csapatvezetőkön, statisztikai elemző cégeken és fogadóirodákon át a szurkolókig mindenki azt találgatja, hogyan alakul majd a draft első napja. Rengetegen állítanak össze úgynevezet mock draftokat, azaz eljátsszák előre a draftot, minden csapathoz párosítanak játékosokat. Erre mi most nem vállalkozunk, de feltérképezzük a csapatokat, mely poszton van szükségük erősítésre, és még egy-egy nevet is odabiggyesztünk az alapján, hogy a Pro Football Focus szaklap felhasználóinak fejlesztett internetes mock drafton egy-egy klub szurkolói kit vittek el leggyakrabban a több százezer szimuláció során (annyiban is más ez egy mock drafthez képest, hogy itt több csapatnál is feljön ugyanaz a név).

Kifejezetten az első körre koncentrálunk, egyelőre az összes csapat a saját választási jogával számolhat, de a pickekkel lehet kereskedni, játékosért vagy több alacsonyabb/későbbi évi cetliért elcserélni, így lehetnek változások a sorrendben.

Nézzük a csapatokat az első kör sorrendjében!

1. TENNESSEE TITANS

Fő szükségletek: irányító, passzsiettető, linebacker

A Titansnek szüksége van új irányítóra, de a szabadügynökpiacon minimális érdeklődést mutattak a veteránok iránt. Korábban szóba került, hogy kivárnak, és a jóval erősebbnek tűnő 2026-os osztályból választanak, de ahogy közeledik a draft, egyre egyértelműbbé válik, hogy a Miami Egyetem irányítója, Cam Ward lesz az emberük. A másik első körösnek tartott QB-val, Shedeur Sandersszel le is mondták a találkozójukat. Bár Travis Hunter és Abdul Carter is jobb játékos Wardnál, nagy meglepetés lenne, ha nem az irányító nevét mondaná ki elsőként a drafton Roger Goodell NFL-vezér.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Cam Ward (irányító, Miami)

2. CLEVELAND BROWNS

Fő szükségletek: irányító, elkapó, cornerback

A klub vezetősége is elismerte, hogy hiba volt Deshaun Watson 230 milliós szerződésének megkötése, és továbblépne a folyton sérült irányítóról. Kenny Pickett szerződtetése aligha oldja meg a problémát, csak az a kérdés, hogy a draft melyik szakaszán húz irányítót a Browns. A második és harmadik legégetőbb szükségre egy személyben válasz lehet Travis Hunter, aki az NFL-ben inkább főállású cornerback lesz, de szükség esetén elkapóként is bevethetik.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Travis Hunter (elkapó/cornerback, Colorado)

3. NEW YORK GIANTS

Fő szükségletek: passzsiettető, belső védőfalember, belső támadófalember

Russell Wilson és Jameis Winston szerződtetésének köszönhetően nem égető fontosságú az újonc irányító, a Giants nyugodtan várhat rá 2026-ig. A klub számára az álom forgatókönyv az lenne, ha Abdul Cartert vihetné, még ha a PFF-felhasználók körében Travis Hunter is volt a nagy kedvenc.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Travis Hunter (elkapó/cornerback, Colorado)

4. NEW ENGLAND PATRIOTS

Fő szükségletek: szélső támadófalember, passzsiettető, elkapó

A szurkolók és a klubvezetőség tagjai is örülnének, ha Carter itt még elérhető lenne, de gyanítjuk, hogy nem lesz az. Ez esetben az évfolyam legjobb szélső támadófalemberét kellene húznia a Patriotsnak, aki Will Campbell vagy Armand Membou lehet. Stefon Diggs szerződtetése miatt az elkapóra a draft második napjáig várhat a New England.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Abdul Carter (passzsiettető, Penn State)

5. JACKSONVILLE JAGUARS

Fő szükségletek: belső védőfalember, linebacker, támadófalember

Itt teljes az egyetértés, a szükséglet találkozik a szurkolók kívánságával és a legtöbb mock draft eredményével, azaz Mason Graham a Jaguars embere. Valószínűleg bent is hagyja az első négy csapat az évfolyam legjobb belső védőfalemberét.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Mason Graham (belső védőfalember, Michigan)

6. LAS VEGAS RAIDERS

Fő szükségletek: cornerback, linebacker, futó

Ritkán húznak futót ilyen előkelő helyen, de sokan vélik úgy, hogy Pete Carroll csapatának a máris NFL-kész Jeantyre van szüksége. Ha mégsem vállalná be a Raiders az elmúlt évek legjobb fiatal futóját, a védelem második és harmadik sora is erősítésre szorul.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Ashton Jeanty (futó, Boise State)

7. NEW YORK JETS

Fő szükségletek: szélső támadófalember, tight end, belső védőfalember

Bár Shedeur Sanders, sőt, Jaxson Dart is kezd már itt képbe kerülni a mock draftokon, a Jetsnek Justin Fields szerződtetése után inkább egy jó szélső támadófalember kell, és a két legjobb közül a Patriots által bent hagyott tackle jöhet itt, aki várhatóan Membou lesz. A Jets esetében azonban gyakoriak a váratlan lépések, az évfolyam legjobb elkapója vagy tight endje is elkelhet a hetedik helyen.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Armand Membou (szélső támadófalember, Missouri)

8. CAROLINA PANTHERS

Fő szükségletek: passzsiettető, safety, elkapó

A Panthers védelmében vannak még lyukak, előfordulhat, hogy passzsiettető szélső védőfalember (Jalon Walker, Mykel Williams, Shermar Stewart, James Pearce Jr. vagy Mike Green) kel el a nyolcadik helyen, de a szurkolók szívesen látnának fiatal elkapót Bryce Young célpontjai között. Malaki Starks az évfolyam legjobb safetyje, de akármennyire is felkészült játékos, óriási meglepetés lenne, ha a top 10-be kerülne ezen a poszton.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Tetairoa McMillan (elkapó, Arizona)

9. NEW ORLEANS SAINTS

Fő szükségletek: belső védőfalember, cornerback, irányító

A tavaly húzott Spencer Rattler nem megoldás az irányító posztján, Sanders még egy évig ülhetne a padon Derek Carr mögött, mielőtt kezdő lesz – bár sokat csökkent az ázsiója az elmúlt két hónapban, sokan most is úgy vélik, Deion Sanders fia túl jó ahhoz, hogy kicsússzon a top 10-ből a drafton. Rövid távú csapatépítés szempontjából Kenneth Grant vagy Derrick Harmon belső védőfalember, esetleg Will Johnson cornerback jöhetne számításba.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Shedeur Sanders (irányító, Colorado)

10. CHICAGO BEARS

Fő szükségletek: passzsiettető, futó, tight end

Az eddig a Detroit támadójátékáért felelős Ben Johnson kinevezése azonnal elindította a Bears-szurkolók fantáziáját, ha Jeanty elérhető lenne, a legszebb álmaik válnának valóra, de Tyler Warren a legnépszerűbb választás, vele megtehetné Johnson azt, amit a Lionsnál Matt LaPortával. A támadófalat nagyjából rendbe tették Chicagóban a szabadügynökpiacon, de a védelem első vonalát is meg kell erősíteni.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Tyler Warren (tight end, Penn State)

11. SAN FRANCISCO 49ERS

Fő szükségletek: belső védőfalember, passzsiettető, támadófalember

A csalódást keltő idény után óriási játékoskiáramlás történt a 49ersnél, így rengeteg posztra ráfér az erősítés. Főleg a falakra, a szurkolók Membou megszerzésében reménykednek, de belső védőfalember, passzsiettető vagy akár linebacker húzásával sem nyúlna nagyon mellé a kaliforniai csapat.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Armand Membou (szélső támadófalember, Missouri)

12. DALLAS COWBOYS

Fő szükségletek: elkapó, cornerback, belső védőfalember

A draftra hangolódás elején a legtöbb mock draft során Dallasba került Jeanty, de egyre nyilvánvalóbb, hogy a futó nem csúszik le a 12. választásig. Talán McMillan még bent lesz, kell ugyanis egy valamirevaló elkapó CeeDee Lamb mellé. Futóként Omarion Hampton, elkapóként Matthew Golden vagy Emeka Egbuka jöhet szóba, de ha őket kevesebbre tartják, koncentrálhatnak a védelemre.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Tetairoa McMillan (elkapó, Arizona)

13. MIAMI DOLPHINS

Fő szükségletek: cornerback, szélső támadófalember, belső védőfalember

A Miami esetében a szakértők és a szurkolók konszenzusa a cornerback választása, hiszen Jalen Ramsey mellett nincs megbízható ember a túloldalon. Ha Johnson már nem lesz bent, szóba kerülhet Jahdae Barron vagy Maxwell Hairston is, bár lehet, hogy akkor már inkább egy szélső támadófalemberre esik a választás.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Will Johnson (cornerback, Michigan)

14. INDIANAPOLIS COLTS

Fő szükségletek: linebacker, tight end, passzsiettető

Bár nyilvánvaló szükséglet, sokan még a 14. helyen is túlértékeltnek tartanak egy tight endet. A Colts szurkolótáborának többsége ezzel nem ért egyet, szívesen látná Warrent – a második legjobb TE, az inkább csak elkapóként használható Colston Loveland már más kérdés… A linebackersorba Jihaad Campbell érkezhet, vagy ha bent lesz még Jalon Walker, róla később dönthetik el, hogy passzsiettetőként vagy a labdás játékosra szabadon vadászó linebackerként számolnak vele.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Tyler Warren (tight end, Penn State)

15. ATLANTA FALCONS

Fő szükségletek: passzsiettető, belső támadófalember, safety

Viszonylag nyugodtan készülhet az idei draftra, akinek passzisettetőre van szüksége az első körben, hiszen bőséges lesz a választék még a 15. helyen is. A Falcons szurkolói Greent választanák, nem zavarja őket, hogy kisebb iskolában remekelt, hisznek benne, hogy az NFL támadófalembereivel szemben is sikeres lesz. Az Atlantának centerre is szüksége van, de őt nem az első körben fogják elvinni idén.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Mike Green (passzisettető, Marshall)

16. ARIZONA CARDINALS

Fő szükségletek: cornerback, linebacker, elkapó

A védelem középső és hátsó sorába kellenek emberek Arizonában, és a 16. helyen már fontos kérdés, hogy ki marad a listán. A szurkolók talán túlságosan is derűlátóak Johnsonnal, inkább valószínűsíthető, hogy cornerback és linebacker poszton is már csak a harmadik legjobb lesz elérhető. Lehet, hogy akkor már elkapóra váltanak.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Will Johnson (cornerback, Michigan)

17. CINCINNATI BENGALS

Fő szükségletek: passzsiettető, belső támadófalember, safety

Mike Green népszerűsége a Bengals-szurkolók körében is nyilvánvaló, valószínűleg Donovan Ezeiruaku, Mykel Williams, Shermar Stewart és James Pearce Jr. is bent lesz még ekkor, de a Marshall szélső védőfalembere a kedvenc. Hogy a klubvezetők hogy döntenek, más kérdés. Bár a Bengals gyenge pontja a védelme, nem elképzelhetetlen, hogy a támadófal belsejét erősítik meg az első körben Grey Zabellel vagy Tyler Bookerrel. Malaki Starks safety itt is szóba kerülhet.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Mike Green (passzsiettető, Marshall)

18. SEATTLE SEAHAWKS

Fő szükségletek: belső támadófalember, elkapó, szélső támadófalember

Ha csak azt nézzük, hol van lyuk a Seahawks kezdőcsapatában, akkor a támadófal belsejében találjuk meg, oda a draft első körében Zabel vagy Tyler Booker is remek választás lenne – csak azt sajnálhatják Seattle-ben, hogy nem lehet mindkettőt elvinni. Hasonlóan értékes poszt az elkapóé, a D. K. Metcalf helyére érkezett Cooper Kupp után is elfogadnának még egy új embert.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Grey Zabel (támadófalember, North Dakota State)

19. TAMPA BAY BUCCANEERS

Fő szükségletek: passzsiettető, linebacker, belső védőfalember

A Buccaneers ama kevés csapatok egyike, amelyek komplett kerettel érkeznek a draftra, és megtehetik, hogy pozíciótól függetlenül a legjobb játékost válasszák ki. Ezért meglepő némileg, hogy a Pro Football Focus szimulációjában a legtöbb tampai szurkoló Ezeiruaku mellett döntött, mert bár szakemberek szerint inkább a második körre várható, hosszú távon benne látják a legtöbb fantáziát az idei draft legbőségesebb pozíciójának tagjai közül.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Donovan Ezeiruaku (passzsiettető, Boston College)

20. DENVER BRONCOS

Fő szükségletek: futó, elkapó, tight end

Egyetlen vezérfonál létezik a denveri draft felvezetése során: ügyességi játékosokat kell szerezni Bo Nix irányító mellé. A futó a legégetőbb szükséglet, Hampton pedig valószínűleg elérhető lesz a 20. helyen. Ha mégsem, jöhet elkapó (Matthew Golden, Emeka Egbuka, akár Isaiah Bond vagy Luther Burden) vagy tight end (Colston Loveland) is.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Omarion Hampton (futó, North Carolina)

21. PITTSBURGH STEELERS

Fő szükségletek: irányító, futó, belső védőfalember

Sanders bizonytalan helyzetét jól mutatja, hogy a 9. helyen draftoló New Orlreans mellett a 21. Pittsburgh szurkolótáborában is ő a legkelendőbb, azaz sok szimulációban bent maradt az első húsz választás után. A Steelersnek irányító kell, és úgy tűnik, Aaron Rodgers megvárja a draftot, mielőtt aláír, de a Steelers sem kockáztathat a hóbortos veteránnal. Jaxson Dart kerülhet még szóba első körös irányítóként, de Omarion Hampton futó és Derrick Harmon belső védőfalember is népszerű választás a mock draftokon.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Shedeur Sanders (irányító, Colorado)

22. LOS ANGELES CHARGERS

Fő szükségletek: belső és külső védőfalember, tight end

Hiába lenne szükség erősítésre a védőfal több pontján is, a szakemberek és a Chargers szurkolói is belehabarodtak abba a forgatókönyvbe, hogy Jim Harbaugh kiválasztja egyik kedvencét a két évvel ezelőtti michigani egyetemi bajnokcsapatából. Loveland elsősorban elkapóként remek, Justin Herbert mellől nagyon hiányzott tavaly egy ilyen tight end. Persze az is kérdés, hogy Loveland bent lesz-e még, illetve hogy Harbaugh tényleg feláldozna-e érte egy kiváló védőt.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Colston Loveland (tight end, Michigan)

23. GREEN BAY PACKERS

Fő szükségletek: passzsiettető, cornerback, belső védőfalember

Rashan Garyvel szemközt, a védőfal másik szélére is kell egy passzsiettető, és ezt a Packers rajongói is így látják. Pearce a szakírók és a PFF-felhasználók körében is népszerű, nem véletlenül találkozunk a nevével többször is az összeállításunkban.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: James Pearce Jr. (passzsiettető, Tennessee)

24. MINNESOTA VIKINGS

Fő szükségletek: safety, belső védőfalember, cornerback

Már a playoffcsapatoknál tartunk, így egyre több esetben látjuk azt, amit a Tampa Baynél is, azaz hogy a keret kevés hiányposztját sikerült betömni a szabadügynökpiacon, és a drafton már a távolabbi jövőre készülhetnek. A keretet tekintve a 36 éves Harrison Smith pótlása lehet aktuális a közeljövőben, de a védőfal belsejében is mindig elfér plusz egy ember. Így gondolkoznak a minneapolisi szurkolók is, Nolenre ráfér egy év tanulás, mielőtt klasszissá válna.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Walter Nolen (belső védőfalember, Mississippi)

25. HOUSTON TEXANS

Fő szükségletek: szélső támadófalember, elkapó, belső védőfalember

Rég találkoztunk olyan csapattal felsorolásunkban, amelynek ennyire szüksége lett volna szélső támadófalemberre. Will Campbell és Armand Membou ekkorra rég kimegy már, őket Simmons, Kelvin Banks Jr. és Josh Conerly Jr. követi majd (egyesek Grey Zabelt is idesorolják, de őt az NFL-ben eggyel beljebb látjuk). Mivel a Houston keretében több egyéves szerződésű szélső támadófalember is van, előfordulhat, hogy itt elkapóra esik a választás.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Josh Simmons (szélső támadófalember, Ohio State)

26. LOS ANGELES RAMS

Fő szükségletek: cornerback, linebacker, támadófalember

Papíron megvan a Ramsnél minden poszton a biztos kezdőjátékos, de a védelem bármelyik pontjára jöhet erősítés, főleg a középső és a hátsó sorba. A támadófal cseresorának megerősítésén sem lepődnénk meg, míg a Rams-szurkolók a támadóegységbe várnak egy remek elkapóként funkcionáló tight endet.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Colston Loveland (tight end, Michigan)

27. BALTIMORE RAVENS

Fő szükségletek: belső támadófalember, passzsiettető, cornerback

A Ravens támadófalának guard pozíciójába elkelne egy ember, nagyon örülnének Baltimore-ban, ha Grey Zabel vagy Tyler Booker még elérhető lenne. Ezen a poszton mindenki más luxus lenne az első körben, miközben még remek játékosok sorakoznak egyéb pozíciókban. Könnyen lehet, hogy a Ravens már a középtávoli jövőre hangol a draft első körében.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: James Pearce Jr. (passzsiettető, Tennessee)

28. DETROIT LIONS

Fő szükségletek: passzsiettető, belső támadófalember, elkapó

Szinte ugyanaz a helyzet, mint Baltimore-ban, a támadófal közepére kell egy ember, de aligha lesz már bent az első körre jósolt elérhető guard, így passzsiettetőre váltanak a keresgélésben. Mondjuk a Lionsnál nagyon elférne egy fiatal szélső védőfalember a súlyos sérüléséből visszatérő Aidan Hutchinsonnal szemben.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: James Pearce Jr. (passzsiettető, Tennessee)

29. WASHINGTON COMMANDERS

Fő szükségletek: passzsiettető, cornerback, futó

Adam Peters ügyvezető remekül keverte a lapokat eddig a játékospiacon, a támadóegységet alaposan megerősítette, de a védelemben még szükség van egy passzsiettetőre, aki azonnal a kezdőcsapatba tudna kerülni. Ha sorozatban viszik ki az ezen a poszton játszókat, még akkor is marad a Commandersnek is olyan, akivel biztosan számolhat. A védelem hátsó sorát fiatal cornerbackkel vagy safetyvel teheti stabilabbá, de a szurkolók egy új futót is szívesen látnának.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Omarion Hampton (futó, North Carolina)

30. BUFFALO BILLS

Fő szükségletek: cornerback, belső védőfalember, futó

Több cornerback is elhagyta a Billst, így szükség lenne valakire. Itt már szóba jöhetnek olyanok is, akiket második körösnek kategorizáltak, így Trey Amos vagy Benjamin Morrison kiválasztása nem lenne meglepő. A védőfal közepére szerződtetett Larry Ogunjobit az első hat meccsről eltiltották, így oda is elkelne valaki, aki NFL-kész, a Bills tábora abban bízik, hogy Harmon elérhető lesz még.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Derrick Harmon (belső védőfalember, Oregon)

31. KANSAS CITY CHIEFS

Fő szükségletek: belső védőfalember, támadófalember, tight end

A Chiefs-tábor Harmonról álmodik, de nehéz elképzelni, hogy a Bills hagyná elsuhanni maga mellett – az oregoni védő kihúzásához feljebb kellene kúsznia a Kansas Citynek valamilyen csereüzlet keretében. Ha nem variál a pickekkel a Chiefs, választhat támadófalembert, és későbbi körökben kereshet játékost a védelem első sorába.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Derrick Harmon (belső védőfalember, Oregon)

32. PHILADELPHIA EAGLES

Fő szükségletek: safety, belső védőfalember, tight end

A bajnokcsapat keretében kevés a hiányposzt. Az egyik ilyen a safety, kérdés, megbíznak-e a harmadik évére készülő Sydney Brownban, vagy hoznak valakit (Kevin Winston Jr., Xavier Watts, Andrew Mukuba vagy Nick Emmanwori lehet esélyes), aki gyorsan kiszorítja a csapatból. Milton Williams távozása után belső védőfalember is kellhet, azon a poszton könnyebb biztosat húzni. De az is lehet, hogy a Philly eladja ezt a picket, mert sokat jelenthet más csapatnak, hogy az újoncszerződés ötödik évét garantáló első körben húzhat egy irányítót, ahogy a Baltimore is tette 2018-ban Lamar Jacksonnal az Eaglestől megvett cetlivel.

A PFF-szimuláció leggyakoribb választása: Nic Scourton (passzsiettető, Texas A&M)