Tizenegy meccs, hat gól. Még az idényben megdönti Ovecskin Gretzky csúcsát?

Sidney Crosby a Columbus Jackets elleni mérkőzésen góllal és assziszttal zárt, csapata, a Pittsburgh Penguins hazai környezetben nyert 6–3-ra. A kanadai játékos sorozatban 12. hazai találkozóján szerzett pontot, ez az ötödik leghosszabb széria az NHL történetében 37 éves, vagy annál idősebb játékosokat vizsgálva. Crosby pályafutása során 504. alkalommal szerzett pontot az első harmadban, a 10. helyre lépett fel az örökranglistrán. Csapatának az ötödik gólját szerezte a Columbus ellen, az idényben már 25. alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Ezzel újabb nagy mérföldkőhöz ért, ugyanis ez már a 15. olyan idénye, amelyben legalább 25 gólig eljut, az aktív játékosok közül egyedül Ovecskin előzi meg 19 évaddal.

A Calgary Flames játékosa, Matt Coronato pályafutása egyre magasabban szárnyal. A mindössze 22 éves támadó a 2022–2023-as idényben mutatkozott be az NHL-ben, csupán egy mérkőzés erejéig, az előző kiírásban azonban már 34 találkozón kapott bizonyítási lehetőséget, 9 pontot gyűjtött. Fejlődése töretlen maradt, a most futó idényben 65 mérkőzés alatt már 39 pontnál tart. A New York Islanders elleni, hosszabbítás után 4–3-ra megnyert mérkőzésen mindössze 36 másodperc alatt talált be, ezzel ő lett a Calgary második leggyorsabb gólszerzője Mikael Backlund után, akinek 2024 októberében elég volt 28 másodperc arra, hogy mattolja az ellenfelet. Coronato a második harmadban ismét beköszönt, megszerezte idénybeli 20. gólját, ezzel ő lett a klub történetében Matthew Tkachuk után (23 gól a 2019–20-as évadban) az első 22 éves, vagy annál fiatalabb játékos, aki elérte ezt a határt. Még néhány forduló hátra van az alapszakaszból, így minden esélye megvan arra, hogy a góljai számát még növelje.

A Los Angeles Kings hazai jégen továbbra is jó formának örvend, a Carolina Hurricanes elleni összecsapáson sorozatban hatszor talált be a gárda, ez legutóbb 2024. márciusában fordult elő. A Carolina elleni meccsen a King szlovén csillaga, Anze Kopitar 124. emberelőnyös gólját szerezte, ezzel a klub történetében fellépett a harmadik helyre ebben a mutatóban. Őt már csak Marcel Dionne (172), valamint Luc Robitaille (210) előzi meg. Kopitar és Drew Doughty 403. alkalommal szerzett legalább egy-egy pontot az adott mérkőzésen, rajtuk kívül ezt a számot csak Denis Potvin és Bryan Trottier tudta elérni, 421 alkalommal, de a két játékost ismerve még ebben az idényben egyeduralkodóak lehetnek ebben a mutatóban.

Nem múlik el úgy játékhét, hogy Alekszandr Ovecskin nem rak hozzá jó néhány remek mutatót fantasztikus karrierjéhez. A Florida Panthers elleni, 6–3-ra megnyert mérkőzésen az orosz klasszis két gólpasszt jegyzett, amivel megszerezte pályafutása első pontjait a floridai kapussal, Vítek Vanecekkel szemben. Ovecskin ezzel már 197 különböző kapus ellen jegyzett legalább egy pontot, az NHL örökranglistáján ebben a mutatóban fellépett a hetedik helyre. Ellőtte Jaromír Jágr (232), Patrick Marleau (212), Joe Thornton (210), Mark Messier (207), Ron Francis (203) és Sidney Crosby (202) áll már csak. A Winnipeg Jets elleni rangadón sem lassított a szupersztár, négy perccel a vége előtt ő egyenlített és módosította 2–2-re az állást, ezzel hosszabbításra mentette a találkozót. Ovecskinnek ez volt karrierje során a 150. egyenlítő gólja, ez a legtöbb az NHL történetében. Ha ezt a statisztikát az utolsó öt percre vetítve vizsgáljuk, akkor 16. alkalommal mentette döntetlenre az állást pályafutása során, az ide vonatkozó rangsorban a negyedik helyen áll a liga történetében.

Ovecskinnek ez volt a 889. alapszakaszgólja karrierje során, így már csak hat találat választja el Wayne Gretzky 894-es rekordjának megdöntésétől, s ehhez még az idényben 11 meccse van. Az orosz csatár 39 évesen 55 mérkőzés alatt 60 pontnál jár az idényben.