A történelmi csere, ami megmentheti az NBA-t

MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB NBA-S CSERÉJE

Mint beszámoltunk róla, Luka Doncic egy háromcsapatos csereüzlet keretein belül a Los Angeles Lakershöz került, míg Anthony Davis a Dallashoz.

A Los Angeles Lakers kapta A Dallas Mavericks kapta A Utah Jazz kapta Luka Doncic

Maxi Kleber

Markieff Morris Anthony Davis

Max Christie

2029-es első körös draftcetli Jalen Hood-Schifino

2029-es első körös draftcetli Jalen Hood-Schifino

Két 2025-ös második körös draftcetli

Luka Doncicot a 2018-as draft harmadik pickjeként választotta az Atlanta Hawks, az ötödikként választott Trae Youngért cserébe került a Dallashoz, a szlovént a 2019-ben visszavonult Dirk Nowitzki utódjának prognosztizáltak. Doncic 2020 és 2024 között minden évben első csapatos All-NBA-játékos volt, tavalyi évben vezette a ligát pontokban, 2021-ben nyugati döntőig jutott a Mavericksszel, míg tavaly Kyrie Irvinggel egészen a nagydöntőig menetelt, ahol a Boston már túl nagy falat volt. Amikor a pályán volt, akkor Doncic varázsolt, de újonc évét leszámítva 70 mérkőzést csak egy szezonban ért el. A sérülékenysége mellett a súlyfeleslege is nagy problémát jelentett a klubon belül.

A csere mindezek ellenére is több szempontból meglepő és egyedülálló volt. Amennyire az üzlet óta hallani, a váltást a Dallas kezdeményezte, a Mavericks állítólag egy másik meg nem nevezett csapatot is megkeresett a Lakers előtt. Szintén ritka, hogy a váltásról korábban semmilyen sajtóhír nem jelent meg, senki sem szellőztetett. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy sem Doncic, sem Davis nem tudott róla, sőt állítólag még LeBron Jamest is teljesen váratlanul érintette a bejelentés, épp a családjával vacsorázott New Yorkban, amikor hallotta a hírt. A csereüzlet amiatt is különleges, mert korábban soha nem fordult elő olyan, hogy két aktuális All-NBA-játékos csapatot váltson idény közben. De a titulus nélkül sem cserélt csapatot két ekkora kaliberű játékos.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025

„Hét éve tinédzserként érkeztem, hogy megvalósítsam álmaimat és a legmagasabb szinten kosárlabdázzak. Azt hittem, itt fogom leélni a karrieremet, nagyon szerettem volna bajnoki címet nyerni. Több szeretetet és támogatást kaptam tőletek, mint amiről valaha is álmodhattam volna. Egy fiatal szlovén srác számára, – aki először jár az Egyesült Államokban – Észak-Texast otthonná varázsoltátok” – búcsúzott Dallastól és a szurkolóktól Luka Doncic Instagram-oldalán.

„Luka már jó ideje a kedvenc játékosom az NBA-ben. Mindig is próbáltam inspirációt jelenteni a jövő generációjának és Luka egy közülük. Most már csapattársak vagyunk, szerintem zökkenőmentes lesz az átmenet” – nyilatkozta LeBron James, aki elmondta, két napig hitetlenkedett, hogy öt és fél év után Anthony Davis csapatot vált. James hozzáteszi, először ő is csak viccnek gondolta az egészet. „Az érzelmeimet nem lehet leírni. Először azt hittem biztosan kamu. Aztán hosszasan beszélgettem AD-vel, de így sem tudtam felfogni. Amikor láttam Lukát és videót Davisről a dallasi edzésen, akkor döbbentem rá, hogy ez a valóság.” LeBron James szerint jól megy majd Luka Doncic beilleszkedése (Fotó: Getty Images) LEBRON JAMES IS MEGSZÓLALT

A Doncic-Davis csere tehát több szempontból is egyedülálló. Több sztárjátékos váltott csapatot, korábban egyikük sem kért cserét, sőt az esetleges váltásról is maximum a valóságtól nagyon elvonatkoztatott pletykák szóltak. Az, hogy a sajtó sem neszelt meg semmit az üzletből, szintén ritkává teszi. Ezen tényezők mindegyike tehát csak a hétvégi cserében volt tapasztalható, de az NBA történelmében így is akadt több váltás is, amely sokakat meglepett, még ha ezek a trade-ek messze nem említhetőek egy lapon a Doncic-Davis üzlettel. Összeszedtük az elmúlt évek meghatározó cseréit.