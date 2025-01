Nyolc csapat maradt – négy pikáns Super Bowl-párosítás

KANSAS CITY CHIEFS–LOS ANGELES RAMS. A legutóbbi három bajnoki címet megszerző két csapat találkozna egymással. A Chiefs a Super Bowl-éra első csapataként nyerné meg háromszor egymás után a Vince Lombardi-trófeát, míg a Rams ezt megakadályozva keretbe zárhatná a missouri csapat két bajnoki elsőségét. Napjaink két meghatározó, támadó szellemű edzőjének összecsapása lehetne, az egyik oldalon Andy Reid irányításával Patrick Mahomes, Travis Kelce és DeAndre Hopkins, a másikon Sean McVay utasításait hallgatva Matthew Stafford, Puka Nacua és Cooper Kupp alkothat nagyot – pontzuhatag garantálva.

WASHINGTON COMMANDERS–HOUSTON TEXANS. Az újonc Jayden Daniels és a másodéves C. J. Stroud összecsapása, ráadásul úgy, hogy a Commandersnél Dan Quinn az első, a Texansnál DeMeco Ryans a második idényét tölti főedzőként. Mindkét klub megújult az új edző, irányító páros érkeztével, ennek is köszönhető, hogy a legjobb nyolc közé jutottak. No meg a védelmeiknek, a Washington és a Houston is elsősorban a védősorának köszönhette a wild card körben aratott győzelmét, ami nem is csoda, tekintve, hogy Quinn és Ryans is a védekezésre specializálódott. Danielsnek jó esélye van arra, hogy az év újonca legyen, míg Stroud formája másodévesen romlott valamelyest, tőle mindenképpen jobb teljesítmény kell ahhoz, hogy eljusson New Orleansba a Texans.

DETROIT LIONS–BUFFALO BILLS. A liga jelenlegi legjobb csapatai közül kettő még sohasem nyert Super Bowlt, kettejük meccsén biztosan új győztest avatnának február 9-én (magyar idő szerint 10-én hajnalban). A Lions 1935 és 1957 között négyszer volt az NFL bajnoka, a Bills az NFL és az AFL egyesülése előtt kétszer, 1964-ben és 1965-ben bizonyult az AFL legjobbjának. A Super Bowl-érában azonban még egyikük sem nyert bajnokságot, sőt, a Detroit még a nagydöntőig sem jutott el. A Buffalo négyszer is, de 1990 és 1993 között zsinórban négy SB-t elbukott. A Billsnél Sean McDermott, a Lionsnál Dan Campbell vezetőedző hozott teljesen új szemléletet a klub életébe, az irányításukkal csaknem verhetetlenné vált a két csapat. Azért csaknem, mert az utolsó vagy utolsó előtti akadályokban rendre elbuktak a Super Bowl felé vezető úton. A Bills sorozatban ötödször jutott el legalább a főcsoport-elődöntőig, de a legutóbbi három alkalommal ez volt a végállomás. A Lionsnak tavaly hajszálon múlt a siker a főcsoportdöntőben, amelyet most otthon játszhatna. S ha a Chiefs–Ramsre azt írtuk, pontzuhatag-esélyes, erre a meccsre pláne igaz: a két csapat december közepén találkozott egymással, a Bills 48–42-re győzött Detroitban az idény legtöbb pontot hozó meccsén.

BALTIMORE RAVENS–PHILADELPHIA EAGLES. A liga két futókirályának összecsapását már egyszer megnézhettük idén Philadelphiában, ahol az Eagles kihasználta a hazai pálya előnyét, de most semleges pályán jönne a visszavágó. December elsején a Ravens 9–0-s előnyről kapott ki, a Philly többek között Saquon Barkley futott TD-jével fordított és nyert 24–19-re. Barkley 107 futott yardig jutott, a túlodalon Derrick Henryt 82 yardon tartotta az Eagles védelme. Szintén sokat futó irányítóik közül Barkleyt szintén futott TD-vel és 19 yarddal egészítette ki Jalen Hurts, míg Henry mellett Lamar Jackson 79 yardig jutott. A Ravens passzjátéka viszont az utóbbi időben jobban működik, mint az Eaglesé, de mindkét oldalon rendkívül jól szervezett védelmet kellene feltörni.

A liga két legjobb futója: Derrick Henry (balra) és Saquon Barkley (Fotó: Getty Images)

A HÉT NYILATKOZATA. A Philadelphia úgy győzte le a wild card körben a Green Bayt, hogy a támadójátékból alig vette ki a részét A. J. Brown elkapó. Már az idény közben is volt némi felhajtás abból, hogy Brown és Jalen Hurts nincs egy hullámhosszon, és a Packers elleni meccsen sem működött a kémia, Brown három felé dobott labdából csak egyet kapott el, mindössze 10 yardért. Téma is lett újra a halvány teljesítményére, főleg azután, hogy a kamerák úgy találták meg, hogy a kispadon egy könyvet olvasgatott, mint akit nem érdekel, hogyan alakul a mérkőzés. Aztán a meccs után érkezett is a magyarázat. „Ez miért lett most téma? Minden meccsen olvasom ezt a könyvet. Segít az összpontosításban. Ha touchdownt szerzek, vagy ha elejtek egy labdát, a kispadon a kezembe veszem, mert nagyon jó gondolatok vannak benne arról, hogyan maradjon higgadt az ember jó és rossz dolgok után. Ha ezt olvasom, kikapcsol, megnyugszom, és tiszta fejjel megyek vissza a pályára. A futball kilencven százalékban mentális sport” – mondta Brown a könyvről, amely azóta az Amazon webáruház legkeresettebb könyve lett.

AJ Brown is reading a book on the sideline? 📚😂



📺 FOX pic.twitter.com/jQGv8smD9N — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 13, 2025

A HÉT CSALÁDI ÖRÖME. Patrick Mahomesnak, az Amerikai főcsoport első kiemeltjeként szabad hétvégét kapó Kansas City Chiefs irányítójának nem volt ideje meccseket nézni, ugyanis a hétvége során megszületett a harmadik gyereke. Lánya, Golden Raye Mahomes vasárnap látta meg a napvilágot, az apa pedig ott lehetet a szülésénél. „Megígértem a feleségemnek, hogy a wild card körben nem fogunk játszani, így ott lehetek a szülésnél. Ez nagy motiváció volt az alapszakasz hajrájában” – mondta Mahomes még karácsonykor, amikor a Pittsburgh legyőzésével a Chiefs bebiztosította főcsoportelsőségét.

DRAFTSORREND. Az alapszakasz végén 18 csapat idénye zárult le, így az április végi Green Bay-i draft első 18 választási jogának sorrendjét eddig is tudtuk. Most a 19–24. helyre került be az a hat csapat, amely kikapott a playoff első körében. A játékosbörzének otthont adó Green Bay csapata, a Packers a 23. választási jogot birtokolja.

Az eddig eldőlt 24 pick sorrendje: 1. Tennessee Titans (3–14), 2. Cleveland Browns (3–14), 3. New York Giants (3–14), 4. New England Patriots (4–13), 5. Jacksonville Jaguars (4–13), 6. Las Vegas Raiders (4–13), 7. New York Jets (5–12), 8. Carolina Panthers (5–12), 9. New Orleans Saints (5–12), 10. Chicago Bears (5–12), 11. San Francisco 49ers (6–11), 12. Dallas Cowboys (7–10), 13. Miami Dolphins (8–9), 14. Indianapolis Colts (8–9), 15. Atlanta Falcons (8–9), 16. Arizona Cardinals (8–9), 17. Cincinnati Bengals (9–8), 18. Seattle Seahawks (10–7), 19. Tampa Bay Buccaneers (10–7), 20. Denver Broncos (10–7), 21. Pittsburgh Steelers (10–7), 22. Los Angeles Chargers (11–6), 23. Green Bay Packers (11–6), 24. Minnesota Vikings (14–3)

NCAA-KITEKINTŐ. Két kifejezetten izgalmas elődöntőben alakult ki az amerikai egyetemi bajnokság döntőjének párosítása. Az 1887-ben megalapított indianai Notre Dame Fighting Irish a 12. nemzeti elsőségére hajt, az első 11-et 1924 és 1988 között még döntő nélkül, előbb az egyetemi liga Dickinson féle számítási módszere, majd a szakírók és edzők szavazatai alapján kapták meg. Az 1999-es idényben életre hívott állami döntőbe eddig egyszer, 2012-ben jutott be, akkor kikapott az Alabamától. Az Ohio State Buckeyes nyolcszoros bajnok, kétszer (2002-ben és 2014-ben) nyert a bajnoki döntőben, amelyet ötször is elbukott, legutóbb a 2020-as idény végén.

NCAA-PLAYOFF. Az elődöntőben: Notre Dame (7. kiemelt)–Penn State (6.) 27–24, Ohio State (8.)–Texas (5.) 28–14. A döntő. Január 21., 1.30, Atlanta: Notre Dame (7.)–Ohio State (8.)

NFL, RÁJÁTSZÁS

1. FORDULÓ (WILD CARD KÖR)

Buffalo Bills–Denver Broncos 31–7

Houston Texans–Los Angeles Chargers 32–12

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 28–14

Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 22–10

Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders 20–23

Los Angeles Rams–Minnesota Vikings 27–9

A FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK PROGRAMJA

Szombat

22.30: AFC, Kansas City Chiefs (1. kiemelt)–Houston Texans (4.) (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: NFC, Detroit Lions (1.)–Washington Commanders (6.) (Tv: Arena4)

21.00: NFC, Philadelphia Eagles (2.)–Los Angeles Rams (4.) (Tv: Arena4)

Hétfő

0.30: AFC, Buffalo Bills (2.)–Baltimore Ravens (3.) (Tv: Arena4)