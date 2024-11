NHL: Lindros szerint Ovecskin még ebben az évadban megdönti Gretzky rekordját

A Hírességek Csarnokába beválasztott olimpiai bajnok szerint nem az a kérdés, hogy a Washington Capitals orosz sztárja az örökrangsor élére ugrik-e, hanem az, hogy mikor.

Ovecskin a 2024/25-ös szezon első 14 mérkőzésén összesen tízszer volt eredményes, így 863 gólos, Gretzky pedig 894-gyel csúcstartó.

„Ha megnézzük a tempóját, akkor szétszedi és szétlövi az ellenfeleket. Tudom, előfordulhat sérülés, kihagyás, de talán már a mostani szezonban, február végére összejön az új rekord” – fogalmazott Lindros az NHL honlapján.

Amennyiben a 39 éves orosz sztár tartja a jelenlegi ütemet, akkor 45 találkozó múlva érné be a kanadaiak legendás játékosát.

Lindros 760 NHL-mérkőzésen 865 pontot (372 gól, 493 gólpassz) gyűjtött, megfordult a Philadelphia Flyers, a New York Rangers, a Toronto Maple Leafs és a Dallas Stars színeiben, 2007-ben vonult vissza és 2016-ban választották be a Hall of Fame-be.