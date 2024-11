Megtörtént az első edzőváltás az NHL-ben

Bostonban az elmúlt évekhez képest erős visszaesést produkál a csapat, 20 mérkőzésből mindössze ötöt nyert meg rendes játékidőben, a visszafogott teljesítmény Jim Montgomeryt állásába került. Pedig a vezetőedző és a klub kapcsolata kiválóan a 2022–2023-as szezontól, hiszen a Boston ligarekordokat állított fel és remekelt az alapszakaszban, sőt, Montgomery a legjobb edzőnek járó díjat is bezsebelte. A rájátszásban már az első körben búcsúzott a Bruins, majd a következő idényben bár magukhoz képest rosszabb, összességében jó alapszakaszt produkáltak, ám ezúttal is gyorsan véget ért a playoff. A nyáron sokat gyengült a keret, ez pedig az eredményeken is meglátszott, a vezetőség lépett, és menesztette a vezetőedzőt. Helyét az eddigi másodedző, Joe Sacco vette át.

„Nagyon nehéz döntést hoztam az edzőváltással kapcsolatban – mondta Don Sweeney általános igazgató az NHL honlapjának. – Jim Montgomery egy nagyon jó NHL-es edző és még jobb ember. Pozitív hatást gyakorolt az egész Bruins szervezetre, hálás vagyok örülök, hogy vele dolgozhattam. Hiszem, hogy Joe Sacco rendelkezik kellő tapasztalattal ahhoz, hogy a játékosokat és a csapatot visszaterelje a jó útra.”