Pénteken Prágában rajtol az NHL új idénye

A legjelentősebb változás hogy az Arizona Coyotes a nyáron elhagyta az NHL-es léptékkel mérve „törpe”, mindössze 4600 férőhelyes csarnokát, és áttette székhelyét Salt Lake Citybe, ahol majd Utah HC néven játszik, jövőre pedig már „beceneve” is lesz a gárdának. A csapat a 16 200 néző befogadására alkalmas Delta Centerben fogadja riválisait.

A csehországi rajt után lesz még Európában találkozó, ugyanis november 1-jén és 2-án a Dallas Stars és a címvédő Florida Panthers csap össze Tamperében. Rendeznek két nyitott pályás összecsapást is: december 31-én a Winter Classicon Chicago Blackhawks–St. Louis Blues, majd március elsején Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings meccs lesz szabad ég alatt.

A hagyományos idényfelező All Star-gála helyett Négy Nemzet Tornájára kerül sor Bostonban és Montrealban, ahol a Kanada, az Egyesült Államok, Svédország és Finnország NHL-eseiből összeállított válogatottak találkoznak, így csapva reklámot a 2026-os milánói téli olimpiának, amelyen 2014 után ismét szerepelhetnek majd a profiliga legjobbjai.

Az idényben mind a 32 csapat a fejvédőkre ragasztott emblémával tiszteleg az augusztus 29-én halálra gázolt columbusi Johnny Gaudreau és testvére emléke előtt. A kiválóság pótlására senki nem érkezett, ráadásul a Blue Jackets még a nyáron elcserélte a Montreal Canadiensszel másik topcsatárát, a finn Patrick Lainét – aki aztán a múlt hétvégén felkészülési meccsen súlyos térdsérülést szenvedett –, így most gyenge támadósorral várja a rajtot.

A nyár legjelentősebb játékosügylete az volt, amikor a Tampa Bay Lightningot elhagyta Steven Stamkos, és a Nashville Predatorshoz igazolt. A 34 éves csatár kétszeres Stanley-kupa-győztes, kétszeres gólkirály, hétszeres All Star-válogatott, ezenkívül a kanadai válogatottal nyert világkupát.

Az április 17-ig tartó alapszakaszban minden alakulat 82 találkozót vív majd, és a hagyományoknak megfelelően keletről és nyugatról is a legjobb nyolc-nyolc csapat kezdi meg a közel két hónapos rájátszást. A Stanley-kupa sorsa június közepén dől el. A szakemberek szerint a címvédő Florida mellett keletről a New York Rangers, a Carolina Hurricanes, a Boston Bruins, a Toronto Maple Leafs és a Tampa Bay, nyugatról pedig a legutóbb döntős Edmonton Oilers, valamint a Dallas Stars, a Colorado Avalanche, a Vancouver Canucks és a Vegas Golden Knights büszkélkedhet olyan kerettel, amely akár bajnoki címet is érhet.

Több játékos is jelentős mérföldkőhöz érkezhet az idényben, ebből is kiemelkedik a Washington Capitals sztárja, Alekszandr Ovecskin, akinek 41 találat hiányzik, hogy beérje az örökrangsort vezető Wayne Gretzkyt. Az orosz támadó 1550 ponttal kezdi az évadot, így félszáz hiányzik neki, hogy belépjen a jelenleg 16 tagot számláló 1600-asok közé, és három assziszt választja el a 700-tól. A pittsburghi Sidney Crosby még közelebb van ehhez, hiszen 1596 pontnál jár, ráadásul 592 góljával látótávolságon belül van a 600-as határhoz is. Klubtársa, Jevgenyij Malkin a gólok (498), gólpasszok (798) és a pontok (1296) számában is átléphet új határokat. A Los Angeles Kings szlovén legendája, Anze Kopitar 792 gólpasszal vág neki a szezonnak, az Edmonton szupersztrája, Connor McDavid pedig 982 ponttal. Két kapus, a Floridával nyáron bajnok orosz Szergej Bobrovszkij 396, míg Jonathan Quick (New York Rangers) 393 győzelmet ért el, és a 400-as határt 13-an lépték át.