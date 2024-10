Exkluzív interjú: Juhász Dorka szerint a New York a favorit a WNBA-döntőben

A magyar válogatott középjátékosa, Juhász Dorka kedden egy percet tölthetett a pályán, amikor az alapszakaszt másodikként záró, négyszeres bajnok Minnesota Lynx az ötödik meccsen legyőzte a Connecticut Sunt és ezzel 3–2-re megnyerte a párharcot. Így a minneapolisi együttes 2017 óta először döntőzhet a WNBA-ben. A másik ágról az alapszakaszgyőztes New York Liberty került a fináléba, miután 3–1-es összesítéssel búcsúztatta a címvédő Las Vegas Acest. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé magyar idő szerint péntek hajnalban kezdődik New Yorkban. Az eddigi öt döntőjét elvesztő Liberty és a Lynx idén négyszer találkozott, ebből háromszor Juhászék nyertek. Az Európában az olasz Beretta Famila Schióban játszó magasbedobót pár percre csütörtök este, azaz néhány órával a finálé első összecsapása előtt érte el a Nemzeti Sport.

„Nagyon izgalmas, fizikális volt az elődöntő, szerintem elég sokat kivett a csapatból – mondta lapunknak Juhász. – Jó volt látni, hogy sikerrel jártunk, noha az első meccset elvesztettük, aztán végül az ötödik találkozón nagy fölénnyel nyertünk. Felkészített minket a döntőre ez a csata is, alighanem hosszú párharc lesz, s ha valami nem jön össze, akkor is lehet javítani. Szuper volt az elődöntő, nem kaptam annyi játéklehetőséget, amennyire számítottam, nem tudom ennek az okát, az edzőt kell erről megkérdezni. Én készen állok, minden találkozóra úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, tudjak hozzátenni a csapat játékához. Sikerült is megmutatnom, lehet rám számítani, amikor esélyt kaptam. Van egy ötös, amiben nagyon bízik az edző, majd kiderül, a döntőben mennyire számít rám és a cserékre.”

Juhász elmondta, teljesen egészséges, nincs semmiféle problémája, edz, sok plusz munkát végez, a dobóedzéseken is keményen dolgozik, hogy ha pályára kerül, bizonyíthasson.

„Mentálisan is rendben vagyok, nagyon örülök, hogy eddig eljutottunk, hogy a második profi évemben döntőt játszhatok, büszke vagyok a csapatra és magamra is – folytatta a 24 éves játékos. – Idén kevesebb lehetőséget kapok, mint az előző évben, de így is jól érzem magam. A döntő favoritja a New York, megnyerték az alapszakaszt, minket pedig a rajt előtt a kilencedik helyre rangsoroltak… Nem baj, mi vagyunk az esélytelenebbek, pedig négyből háromszor megvertük őket az alapszakaszban. Persze a döntő az más téma, fizikális meccseket várok, s remélhetőleg tudunk nyerni!”

KOSÁRLABDA

WNBA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

2.00: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport1)