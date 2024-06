Gyász: 86 éves korában elhunyt az NBA legendája, Jerry West, akiről a logót mintázták

„A logó” becenév nem véletlen, hiszen 1969-ben – még bőven játékoskarrierje alatt – róla mintázva készítették el az NBA ma is használt logóját, de ezen kívül is szép számmal ért el sikereket, sőt...

Jerry West 1938-ban született, majd 22 évesen került a tengerentúli profi kosárligába az első kör második választásával, guardként. A Los Angeles Lakers (akkor még Minneapolis Lakers) játékosa lett, s nem is szerepelt más franchise-nál karrierje 1974-es befejezéséig. Játékosként egy bajnoki címet nyert és 14-szer volt All Star, de a nevéhez fűződik (eddig egyedüliként) az a szenzáció is, hogy 1969-ben úgy lett a döntő legértékesebb játékosa, vagyis MVP, hogy a Lakers kikapott a fináléban a Bill Russell vezette, akkor egyeduralkodó Boston Celticstől. West karrierje során 27 pontot, 6 lepattanót és 7 gólpasszt átlagolt, ami még ma is fantasztikus statisztikai „lőlap” lenne, főleg egy teljes pályaívre vetítve.

Edzőként 1976-tól 1979-ig irányította a Lakerst, majd a franchise sportvezetője lett. Ebben a minőségében összesen 8 bajnoki aranygyűrűt nyert, kétszer pedig a liga legjobb sportvezetőjének is megválasztották. Az amerikai válogatottal olimpiai bajnok lett 1960-ban, még egyetemi játékosként.

Jerry West 86 esztendősen, 2024 június 12-én hunyt el, az NBA történetének egyik legnagyobb legendájaként.