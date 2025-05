Labdarúgás: az idén is topklubok szerepelnek a Budapest Youth Cupon

Ebben az évben május 24-én és 25-én rendezik a már hagyományossá vált nemzetközi futballtornát a Budapest Youth Cupot. Az UTE Tábor utcai sportpályáján az U10-es, az U9-es és az U8-as korosztályban az európai elitbe tartozó klubok fiataljai is megméretik magukat, illetve magyar együttesek is részt vesznek.

A legnagyobb név a spanyol Atlético Madrid,

de igencsak jól mutat az indulók között az AS Roma, a Lazio, a Feyenoord, az Anderlecht és a Dinamo Zagreb is. A hazai kiemelt akadémiák közül az MTK Budapest, a Vasas, a Budapest Honvéd, a Győri ETO, a Debrecen és a Kisvárda nevezett, továbbá tehetség- és körzetközpontok is felmérik, hol tartanak a nemzetközi mezőnyhöz képest.

A torna főszervezője, Nagy Sándor elárulta, nem akármilyen nagyágyúk jelentkezését kellett visszamondania.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Manchester City és az Ajax is szeretett volna indulni, de sajnos már nem fért bele a büdzsébe. Nagyon büszkék vagyunk, mert

a Budapest Youth Cup brandje olyan erős lett az évek alatt, hogy a legnagyobb európai klubot már egymásnak ajánlják a tornánkat.



Kíváncsiak voltunk, mitől lett ilyen vonzó a viadal a legnagyobb csapatok számára is.

„Azt gondolom, az elsődlegesen szakmai okai vannak annak, hogy évről évre meglátogat minket az elit egy része, a lebonyolítás, a szervezés megfelel annak a szintnek, amit ezek a klubok elvárnak. Továbbá a jó csapatok keresik azokat a tornákat, amelyeken nívós ellenfelekkel találkozhatnak, ezért gyakran egyik topklub jelenléte behozza a másikat” – magyarázta Nagy.

A lebonyolítás szerint az első napi csoportküzdelmeket követően minden csapat folytathatja másnap is. A helyezéseknek megfelelően kerülnek az együttesek a „Gold”, a „Silver”, a „Bronze” vagy a „Fair play” csoportba.

Az idei eseményen héttel több csapat vehet részt, mint a tavalyin, tehát összesen 101 alakulat méreti meg magát. Nagy segítség a szervezőknek, hogy az UTE ezúttal is négy nagypályát biztosít a gyerekeknek.

„Ahogyan a korábbi években, most is futballfesztivált szeretnénk varázsolni Újpestre, ahol a gyerekek mellett a szülők is jól érzik magukat. Készülünk kiegészítő programokkal, például fellép Lipták Zoltán, Lippi, a népszerű freestyle-os.

Érdekesség, hogy ebben az esztendőben is több külföldi együttes jelentkezett, mint magyar.

„A régióban nincsen hasonló szintű torna,

ezért a román, a szlovák és a lengyel csapatok minden évben nagy számban neveznek a Budapest Youth Cupra.”

(Kiemelt képünk forrása: Budapest Youth Cup)