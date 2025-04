Asztalitenisz: „Extra bizonyítási vágy volt bennem az ob-n” – Barcsai

Mint arról beszámoltunk, remekelt Barcsai Sophie a ceglédi felnőtt asztalitenisz országos bajnokságon. Az utánpótláskorúak közül a Győri Atlétikai Club-II. kerület Dózsa 16 esztendős játékosa okozta a legnagyobb meglepetést, miután egyesben bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett, míg női és vegyes párosban egyaránt a döntőig menetelt, s végül Dohóczki Nóra (16), illetve Varga Botond (17) oldalán is ezüstérmet nyert. Barcsaiék végül mindkét párosszámban alulmaradtak az aranycsatában, ugyanakkor a két ezüst birtokában Sophie-nak így sem lehetett oka szomorkodni.

„Egyesben nem voltak nagy elvárásaim, csak szerettem volna minél tovább jutni, miután tavaly az első körben kikaptam a főtáblán – kezdte az alapvetően Angliában élő és ott is készülő Barcsai az Utánpótlássportnak. –

A bronzéremmel ezt most alaposan sikerült felülmúlnom. Úgy mentem oda, hogy fiatalként nincs veszítenivalóm, nincs mitől félnem az idősebbek ellen, hiszen nem én vagyok az esélyes, így egyszerűen csak elengedtem a kezem, és igyekeztem felszabadultan játszani.

Párosban kicsit más volt a helyzet, mert Nórival tavaly már sikerült odaérnünk a harmadik helyre, így bíztunk benne, hogy ha minden jól alakul, az idén is összejöhet az éremszerzés. Ehhez képest sikerült most még egy lépcsőfokkal feljebb lépni, döntőt játszhattunk, és reális esélyünk volt a végső győzelemre is. Vegyes párosban pedig még mi is nagyon meglepődtünk azon, hogy a döntőig meneteltünk. Alapvetően is egy nehezen megjósolható versenyszám a vegyes páros, nálunk ráadásul a felkészülés sem volt ideális, mert az ob előtt nem sokkal Boti kórházba került, és három hétig nem tudott edzeni. Az előzmények fényében az, hogy finálét játszhattunk, hatalmas öröm volt mindkettőnk számára.

Igazából ez az ezüst nekem már csak hab volt a tortán a másik két siker mellett, mivel már egy éremmel is elégedett lettem volna.

Barcsai Sophie Forrás: MOATSZ

A párosban serdülő Európa-bajnoki bronzérmes Sophie produkciójának értékeléséhez különleges adalék, hogy tavaly nyár óta nem tagja a korosztályos válogatottnak, a jelenlegi szakmai stáb nem számít rá a nemzeti csapatban.

Egyfajta extra bizonyítási vágy fűtött, hogy megmutassam, mire is vagyok képes igazán.

Nem is a külvilágnak, hanem elsősorban önmagamnak szerettem bebizonyítani, hogy a felnőttek között is képes vagyok jól játszani, és tényleg van keresnivalóm. Kifejezetten jó formában éreztem magam az ob-n, előtte Angliában sok meccset játszottam, így tényleg ritmusban, lendületben voltam, és jó passzban tudtam megérkezni az országos bajnokságra. Majd a versenyen is szinte végig összeszedett maradtam mind fizikailag, mind fejben.

Örülök, hogy így sikerült letenni a névjegyemet.

Az pedig külön jó érzéssel töltött el, hogy a játékostársak közül jó néhányan gratuláltak, és elismerték a teljesítményemet. Bízom benne, hogy idővel visszakerülhetek a válogatottba, és újra bizonyíthatok majd nemzetközi porondon is.”

Miközben a Győr színeiben az Extraliga egyik legjobban teljesítő utánpótláskorú játékosa (24 meccséből 13-at is megnyert az alapszakaszban), Angliában is folyamatosan járja a versenyeket.

„A felnőtt ob előtt például kint az U19-es és felnőtt-csapatbajnokságban is játszottam, mások mellett több angol válogatott játékos ellen is. Azt hiszem, ez is segített abban, hogy ilyen jól sikerült felkészülni az ob-ra – mondta Sophie, majd a közeljövő céljairól így fogalmazott. – Már nem sok meccs van hátra az Extraliga alapszakaszából, szóval közeleg a négyes döntő, amely a nemzetközi utánpótlás-bajnokságok híján most a következő fontos feladat lesz előttem. Természetesen, szeretnék majd addig is, illetve aztán a Final Fourban is hasonló szinten játszani, és minél jobban szerepelni a csapattal."

(Kiemelt képen: Barcsai Sophie Fotó: Kovács Péter)