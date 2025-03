Triatlon: idén is erős magyar utánpótlás szerepel a világversenyeken

Többször megírtuk már, hogy a magyar triatlonsport az eddigi legeredményesebb évadát ünnepelhette 2024 végén, hiszen felnőtt- és utánpótlásszinten is remek hazai sikerek születtek.

A fiatalok java idén is bizonyíthat a korosztályos világversenyeken, azzal az állítással pedig nem túlzunk, hogy hasonlóan nagy diadalokban reménykednek, mint amilyeneket tavaly sikerült elérni.

Az idény célversenyei a világ- és Európa-bajnokságok lesznek, ám a kiemelt versenyek közé tartoznak a korosztályos Európa-kupák is, amelyek ráadásul az Eb-kvalifikációról is döntenek majd.

Gőzerővel zajlik a felkészülés,

és a közös táborok is elkezdődtek, az év elején Debrecenben tartottunk közös tábort a korosztályos válogatottaknak, amiben a teljesítmény-diagnosztikai felmérés is helyet kapott – mondja Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője. – A 2009 és 2011 között született fiataloknak már a második összetartást is megtartottuk, Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián, ahol kiváló körülményeket biztosított a felkészülésre, velük még Baján edzőtáborozunk egyet a nyár folyamán. Az idősebbekkel (2006-2007-2008-as korosztály – a szerk.) a jövő héten indulunk Medulinba, ami bejáratott helyszínnek számít. Ehhez a csapathoz az U23-asok is csatlakozhatnak, ketten közülük élnek is a lehetőséggel, a többiek pedig a klubjukkal tréningeznek ebben az időszakban.”

Márciusban kezdődik a junior Európa-kupa-sorozat, aminek az eredeti első állomását (Melilla, Spanyolország) eltörölték, így március végén a portugáliai Quarteirában startolnak a fiatalok.

„Idén a szokásosnál valamivel korábban rendezik meg az U23-as és junior Európa-bajnokságot, így a korosztályos Európa-kupáknak is fontos szerepük lesz a válogatásban.

Jó esélyekkel, erős válogatottakkal indulunk majd a sorozatban, joggal bízhatunk a szép eredményekben.

Az első felvonáson például a tavaly junior Európa-bajnoki címet szerző Szalai Fanni a nevezések alapján ott lesz, és rajta kívül is számos tehetségünk mutatja meg magát Portugáliában. Minden esélyünk megvan rá, hogy a végén a juniorok között ismét top hármas eredményeknek örülhessünk.”

(Kiemelt képünkön: rajt a 2024-es junior-vb-n Forrás: MTSZ)