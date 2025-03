Kosárlabda: Szőke Bálint is kivette a részét a Hepp-kupa-győzelemből

A múlt hét végén a Kaposvár Arénában rendezték meg a férfi kosárlabdázók Magyar-kupa-, illetve Hepp-kupa-sorozatának a négyes döntőjét is. Amíg előbbiben a Falco Szombathely diadalmaskodott, addig utóbbiban a házigazda Kométa Kaposvár ünnepelhetett. A Hepp-kupában az NB I/B tabelláját vezető somogyiak az elődöntőben a Phoenix-MT Fót, míg a fináléban a Hübner Nyíregyházát múlták felül magabiztosan. A sikerben utánpótláskorúként Szőke Bálint (20) is kulcsszerepet játszott. A Fót ellen például 6 pontjával, 5 lepattanójával, 2 gólpasszával, illetve 2-2 szerzett labdájával és blokkjával a mezőny egyik legjobbja volt az U20-as válogatott hátvéd-bedobój.

„Előzetesen is tudtuk, hogy mi leszünk a Final Four legfőbb esélyesei, és ennek megfelelően is álltunk hozzá, nem lebecsülve az ellenfeleinket – nyilatkozta Szőke a Hepp-kupa megnyerése után az Utánpótlássportnak. –

Itthon szerettük volna megmutatni, hogy ki is az úr a háznál. Ez végül össze is jött, mindkét meccs jól alakult, így most nagyon boldogok vagyunk a kupagyőzelemmel.

Viszonylag sok néző kilátogatott nekünk szurkolni, amiért nagyon hálás vagyunk.

Jó érzés volt hazai pályán, ennyi ember előtt megszerezni az aranyérmet.

Ami a saját teljesítményemet illeti: próbáltam segíteni a csapatot, amiben csak tudtam. Ezen a hét végén a dobott pontok tekintetében maradt bennem hiányérzet, de úgy érzem, a mezőnymunkában hozzá tudtam tenni a sikerhez."

Fotó: Girgász Péter/MKOSZ

Elmondta, a kupagyőzelem után cél a duplázás, vagyis a bajnoki elsőség megszerzése, s ezzel a feljutás kiharcolása az NB I/A-csoportba.

Igazából már eddig is a bajnokság megnyerése volt a legfőbb célunk,

ugyanis a tavalyi kiesés után most szeretnénk azonnal visszajutni az A-csoportba. Eddig jó úton haladunk efelé, de a legfőbb kérdések majd csak a rájátszásban dőlnek el. A kupagyőzelem egyfajta bónuszt jelent ebben az évadban. Bízom benne, ez a siker némi extra lendületet is ad nekünk a tavaszi folytatásra. Egyénileg eddig nekem is remekül alakult a szezonom, jó formában érzem magam, és igyekszem meghatározó játékosa lenni a csapatnak. A kinti dobásomon még kicsit csiszolnom kell a playoffig, de ha abban is sikerül feljavulnom, akkor nem lesz gond a rájátszásban, és közösen kivívhatjuk az áhított feljutást."

(Kiemelt képen: Szőke Bálint Fotó: Harag Kincses Kornélia/Kométa Kaposvár)