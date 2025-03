Cselgáncs: Fedora jól kezdte a szezont, de nem dől hátra a sikerektől

Mint arról beszámoltunk, kiválóan szerepeltek ifjúsági korú cselgáncsozóink a múlt hét végi, poreci korosztályos Európa-kupa-állomáson: összesen hat érmet, közte három aranyat nyertek. A medálhalmozásból a Debrecen SC versenyzője, Fedora Ferenc is kivette a részét, aki a 60 kilósok között mind a hat meccsét megnyerve végül nem talált legyőzőre, így a dobogó legfelső fokára állhatott fel Horvátországban.

Ezzel pályafutása során először diadalmaskodott Európa-kupa-versenyen.

Fedora poreci sikere ugyanakkor nem előzmény nélküli, ugyanis februárban Somorján harmadik lett, amellyel akkor karrierje első Ek-érmét gyűjtötte be. (A korábbiakban már három 5. helyezése is volt, viszont az éremszerzés egészen addig nem sikerült neki.)

„Úgy érzem, az a rengeteg edzés, amit a mindennapokban a klubomban, illetve válogatottban is elvégzek, most kezd igazán beérni, valamint még a sportpszichológussal folytatott munka is érezteti a pozitív hatását – mondta Fedora az Utánpótlássportnak. –

Persze, még van azért hova fejlődnöm, de összességében a tavalyi önmagamhoz képest nagyot léptem előre. Úgy vágtam neki az évnek, hogy jó lenne végre érmet nyerni egy Európa-kupán, viszont be kell valljam, arra azért nem számítottam, hogy most két verseny után majd egy-egy arannyal és bronzzal fogok állni.

Nagyon örülök a sikereknek, mert ezek jó visszajelzések. A tervek szerint tavasszal még két újabb Ek-n fogok indulni, előbb áprilisban Teplicén, majd májusban Bielsko Bialában. Természetesen, szeretnék majd azokon a helyszíneken is jól szerepelni, és gyarapítani az érmek számát.

Eddig tényleg nagyon ígéretesen alakul az utolsó ifjúsági évem.

Fedora Ferenc (fehérben) két ifjúsági Európa-kupa-éremmel nyitotta a nemzetközi szezont Forrás: EJU

Rausch Tamás tanítványa elmondta, nem elégszik meg ezekkel a sikerekkel.

„Régóta vágytam már rá, hogy megnyerjem az első Ek-érmemet, ráadásul most már az első arany is megvan, ami különösen sokat jelent nekem. Jó érzés látni, hogy kifizetődik a kemény munka. Ugyanakkor ezek az érmek csupán részsikerek számomra, amelyekből igyekszem további motivációt meríteni, hogy idővel majd még nagyobb eredményeket tudjak elérni. Most már még magasabbra tettem saját magamnak a lécet: a világversenyen való éremszerzés az újabb nagy cél.

A nyáron előbb ifjúsági Európa-bajnokság, majd EYOF, illetve aztán ifjúsági világbajnokság is várhat rám. Legalább az egyiken ott szeretnék állni a dobogón, de persze még jobb lenne mindháromról éremmel hazatérni.

(Kiemelt képen: Fedora Ferenc (balról a második) a poreci győzelme után a dobogó tetején Forrás: EJU)