Asztalitenisz: reagált a szövetség a Fazekas-ügyre

Ahogyan arról szombaton beszámoltunk, az U13-asok Európa-ranglistáját vezető, korosztályos Eb-bronzérmes Fazekas Lizett a Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése értelmében többé már nem tagja a korosztályos válogatott keretének. A cikkünkben leírtakra időközben a MOATSZ is reagált. A szövetség közleményét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.

Fazekas Lizett azért került ki a válogatott keretéből, mert az előírt válogatottedzéseken 2024. október óta nem jelent meg,

és a válogatott játékosok, gondviselőjük, illetve a szövetség között kötendő, kötelező szerződést – amely a válogatott játékosok számára biztosít előnyöket, valamint jogaikat és kötelezettségeiket tartalmazza – a gondviselőjével nem írta alá.

Fazekas Lizett a magyar asztalitenisz egyik, de szerencsére nem egyetlen tehetsége, a maga 12 évével. Szerencsére még saját korosztályában is találhatók hasonlóan tehetséges sportolók, akik az elmúlt években sportolói szülői háttér hiányában nem kapták meg ugyanazt a figyelmet.

Az előző olimpiai ciklus lezárását követően és az új olimpiai ciklus indulásával egyidőben a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége meghozta azt a döntést, hogy új alapokra helyezi az utánpótlás-nevelést és versenyeztetést. Az országban kijelölt 10 olyan klubot, amelyekben garanciát látott arra, hogy az utánpótlás-nevelést magasabb szintre emelje. Ezeket a klubokat a szövetség az elkövetkezendő időszakban nem csak anyagilag, de szakmailag is segíti, elvárva tőlük a folyamatos egyeztetést, és írásbeli beszámolást, méghozzá szigorú szerződéses keretek mentén. A kiemelt klubok folyamatos teljesítési kényszer elé vannak állítva, ugyanis ebből a programból, ahogyan ki lehet kerülni, be is lehet kerülni. Ezzel is szeretné a szövetség azt biztosítani, hogy a kiemelt klubok ne kényelmesedjenek el, ugyanakkor motivációt is kíván teremteni más utánpótlás-nevelő kluboknak, hiszen a rendszerben megvan a rugalmasság. Hangsúlyozni kívánjuk: az utánpótlás-nevelő tevékenységet és nem az utánpótlás-nevelő kluboktól átigazolással játékosokat szerző klubokat kívánjuk támogatni. A magyar asztalitenisz-válogatott jelenlegi edzői stábja fizetett edzőpartnerekkel, külföldi edzőtáborokkal kívánja helyrehozni az elmúlt másfél évtizedben egyéni érdekekkel teletűzdelt, néhány ember által kizsákmányolt és lezüllesztett sportágat.

Ezen az úton elindulva, kineveztük Harczi Zsoltot a válogatott szakmai igazgatójának, aki mellé – az ő kérését teljesítve –, három főállású, és három részmunkaidős edzőt, erőnléti edzőt, sportorvost, pszichológust, gimnáziumi oktatókat, fizetett edzőpartnereket, külföldi edzőtáborokat, nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítunk, és fizetünk.

Ezek a feltételek – az elmúlt évekhez képest – magasabb szakmai színvonalú munkát tesznek lehetővé, és segítik a hazai asztaliteniszsport felemelkedését. Ez a program, jelentős anyagi terhet ró a szövetségre,

ezért ezeknek a feltételeknek a megteremtésért cserébe, azt kértük a játékosoktól, illetve a szüleiktől, hogy kössünk egy kétoldalú szerződést,

annak biztosítására, hogy a korábbi időszakkal ellentétben – amikor szülők, nagyszülők teremtették meg egy-egy versenyző felkészítését – valóban biztosítani tudjuk a sportág felemelkedését.

Fotó: Mura László

Mégis miért tettük mindezt? A szövetségnek is szüksége van garanciákra.

Eljutottak hozzánk olyan hírek, hogy Fazekas Péter, Lizett edzője és édesapja, a magyar szövetség anyagi forrásait csak a saját céljainak elérésére igyekszik használni, vagyis amint a lánya eléri az általa ideálisnak tartott életkort, más nemzet színeiben kívánná versenyeztetni őt.

Az említett szerződés a szakmai igazgató által kiválasztott valamennyi játékosnak lett felkínálva, így Fazekas Lizett számára is. A kiválasztott 13-ból 11 sportoló vagy annak szülei, gondviselői aláírták a velük közösen kialakított és egyeztetett szerződést. Sajnálatos módon a szülőkkel együtt Budapesten megtartott egyeztetésen Lizett gondviselői, képviselői közül senki nem jelent meg. A megállapodás aláírását Fazekas Péter nem vállalta, mert a benne lévő kötelezettségek problémát okoztak volna egy esetleges országváltás esetén.

Ezt követően az elnökség úgy döntött, hogy azok a tehetséges játékosok, akik még nem kerültek be a válogatott kiemelt játékosai közé és nem szerződtek, azok folyamatos képzését a Héraklész-program keretei között fogják végezni, megtartva válogatott kerettagságukat. Ezen összetartások alatt – amely havi egy alkalommal pár napot jelent – szintén a szakmai igazgató és stábja által vezetett edzéseken, programokon kell részt venni. A fiataloknak – mivel az asztaliteniszsportban más a versenyeztetési szisztéma – úgynevezett kiajánlással van lehetőség arra, hogy a sportolók a magyar színeket képviselve nemzetközi versenyeken szerepeljenek. Ennek azonban rögzített, szabályokban lefektetett rendszere van, amely meghatározza, hogy

a sportolók akkor tagjai a keretnek, ha a szövetség által fizetett összetartásokon részt vesznek, az edzéseken megfelelő teljesítményt mutatnak és az szakmai stáb elvárásait teljesítik, így érdemesek arra, hogy nemzetközi versenyeken képviseljék hazánkat.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 2024. októberétől Fazekas Lizett sem a felnőttválogatott edzésein, sem a korosztályos válogatott edzésein, sem a Héraklész-program összetartásain nem vesz részt, és a szakmai igazgató programját nem hajtja végre, így annak eldöntése, hogy ő valójában mennyire terhelhető, milyen fizikai és mentális állapotban van, nem lehetséges. A többi válogatott sportolóra nézve nehezen értelmezhető és magyarázható a sorozatos hiányzás, nem is beszélve azokról a páros versenyszámokról, amelyekben a fizikai jelenlét nélkül gyakorolni nem lehetséges és hosszú távon az eredményesség rovására mehet, megfosztva a válogatott társat és a magyar nemzetet az esetleges sikerektől, eredményektől.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy Fazekas Péter, mint szülő és Fazekas Lizett, mint sportoló szuverén joga annak eldöntése, hogy kívánják-e a magyar színeket képviselni, kívánnak-e a magyar válogatottban szerepelni, a sportági szakszövetség támogatását élvezni. Fazekas Lizett úgy döntött, hogy nem jelenik meg a válogatott edzésein, ennek tükrében viszont lehetetlen is őt válogatott játékosként kezelni, támogatásban részesíteni.

Megállapítható, hogy Fazekas Lizett nem kíván a magyar válogatottban szerepelni. Nem arról van szó, hogy bárki az elnökség tagjai között azt szeretné, hogy Lizett ne legyen válogatott játékos, ugyanakkor az nonszensz, hogy 12 évesen mind a korosztályos, mind a felnőttválogatott edzéseken való részvételt – vélhetően szülői tanácsra – negligálja. Nyilvánvalóan, a válogatottedzőkkel szemben nem megengedhető, sőt egyenesen sértő, ha bárki szülőként veszi a bátorságot, hogy nyílt fórumon negatívan minősítse a szövetségi alkalmazottakat, és kijelentse, hogy a válogatottedzőkhöz nem hajlandó a gyermekét elengedni edzésre.

Természetesen, a szakmai igazgató javaslata alapján van lehetőség arra, hogy Lizett újra visszakerüljön akár a Heraklész-programba, akár a válogatott keretébe,

amennyiben a válogatottedzéseken és a Heraklész-programon hajlandó megjelenni. Erről a szövetség tájékoztatta mind Lizett klubját, mind szülőjét, Fazekas Pétert.

Kizárólag Lizetten és szülein múlik az, hogy Lizett újra válogatott legyen, mindehhez csak annyira lenne szükség, hogy válogatottedzéseken, de legalább a Heraklész-összetartásokon megjelenjen. Valójában nem az elnökség rakta ki Lizettet a válogatottból, hanem Lizett szülei nem hajlandók a „minimum játékszabályokat” sem betartani, ilyen módon gyakorlatilag a saját szülei tették ki őt a válogatottból.

A szövetség a jövőben is következetesen azon kiemelt sportolókat kívánja támogatni, akik a szövetség és a szakmai stáb által elvárt szabályoknak megfelelően a közös célkitűzéseket, feladatokat teljesítik.

Szövetségünk a témát lezártnak tekinti, a jelen közlemény megosztásához csak teljes terjedelmében járul hozzá.”

(Kiemelt képen: Fazekas Lizett Forrás: WTT)