Asztalitenisz: Fazekas Lizettet kitették a válogatott keretéből

Tudomásunkra jutott, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség szerdai (februári 19-i) elnökségi ülésén arról határozott, hogy Fazekas Lizett a jövőben már nem tagja a Héraklész-programnak, amely egyúttal azt is jelenti, hogy az U13-as Eb-bronzérmes fiatal a korosztályos válogatott keretéből is kikerült, vagyis innentől nemzetközi versenyeken sem indulhat. A MOATSZ azzal indokolja döntését, hogy a VS Dunakeszi 12 éves ígérete nem látogatta a Héraklész-, illetve a válogatott-összetartásokat.

Fazekast európai és világszinten is a legszűkebb elitben jegyzik a korosztályában: jelenleg is vezeti az U13-asok kontinentális rangsorát, az U15-ösök mezőnyében pedig az ötödik helyen áll, míg az U13-asok világranglistáján az előkelő 13. helyet foglalja el.

A külső szemlélő számára érthetetlen döntésről, a válogatottból való kizárásól kérdeztük Lindner Ádámot, a Városi Sportegyesület Dunakeszi elnökét, illetve Fazekas Pétert, Lizett edző-édesapját.

„Rendkívül elkeseredetten olvastam az elnökségi határozatot.

Hatalmas ballépésnek tartom, hogy Lizettet kitették a válogatottból. Nem hiszem, hogy a magyar pingpong olyan jó helyzetben lenne, hogy megengedheti magának azt a luxust, hogy ilyen tehetséges és eredményes fiatalt csakúgy mellőzzön

– kezdte az Utánpótlássportnak Lindner Ádám, aki egykoron szintén válogatott játékos volt, illetve később a felnőtt férfi nemzeti csapatot szövetségi kapitányt is irányította. – Azt gondolom, az ilyen lépéseknek nagyon rossz az üzenete. Kizárunk a válogatottból egy olyan rendkívül tehetséges gyereket, aki szeretne pingpongozni, beleteszi a munkát, és gyakorlatilag felteszi az életét erre a sportágra. A magyar asztaliteniszsport jövője szempontjából ez hatalmas öngól.

Vajon tényleg az szolgálja a sportág érdekeit, hogy az egyik legeredményesebb és legígéretesebb hazai játékosunk ilyen bánásmódban részesül, és megpróbálják ellehetetleníteni?

Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő irány arra, hogy a magyar pingpong kilábaljon a gödörből, és újra szebb napokat éljen meg szeretett sportágunk. Legyenek bármilyen nézeteltérések is a szövetség szakemberei és Lizett edzője, Fazekas Péter között, ez a lépés nem megoldás, és semmiképpen nem szolgálja a játékos, illetve a honi utánpótlás fejlődését. Bízom benne, hogy a mostani csak átmeneti állapot."

A kialakult helyzet azért is igazán szomorú, mert a döntés fő kárvallotja az a 12 éves fiatal, aki folyamatosan szállítja a sikereket a nemzetközi utánpótlás-bajnokságokon. Legutóbb február elején az eszéki nemzetközi versenyen remekelt: párosban aranyérmes lett (Fegyver Zsófiával közösen) az U13-asok között, míg egyesben két korosztályban (U15 és U13) is harmadik lett. Mindemellett az elmúlt években háromszoros bronzérmesnek mondhatja magát az U13-as Európa-bajnokságokon.

Adódik a kérdés: vajon mégis miért nem látogatta (ha valóban így történt) Lizett a Héraklész-program edzéseit?

Azt tudni kell, hogy ezekre a Héraklész-összetartásokra havonta egyszer kerül sor, és az elmúlt időszakban Lizi valóban nem vett részt ezeken az alkalmakon, de nem arról van szó, hogy mondvacsinált okokra hivatkozva nem vittem el őt ezekre a központi edzésekre

– avatott be Fazekas Péter, a játékos edző-édesapja. – Előbb betegség, majd legutóbb sérülés miatt kellett kihagynunk az összetartást. Ugyanakkor hozzátenném, hogy novemberben olyan is előfordult már, hogy a szövetség – valószínűleg hanyagságból, oda nem figyelésből fakadóan – egyszerűen elfelejtette Lizit meghívni az edzőtáborba. Ami azt gondolom, teljes nonszensz, hogy ilyen megtörténhet. Az említett betegségről egyébként orvolási igazolást is bemutattunk, a mostani kisebb sérülésével – konkrétan sarokfájásról beszélünk, ami időnként elő szokott jönni nála – ezúttal viszont nem mentünk el orvoshoz, hanem a masszőre segítségével, illetve kis pihentetéssel kezeltük a problémát. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a sérülés miatt Lizi a cseh bajnokságban sem tudott játszani azon a héten.

Úgy sejtem, hogy a legutóbbi hiányzása már csak ürügy volt arra, hogy kitegyék őt a válogatott keretéből. De mégis miről beszélünk? Lizi vezeti az Európa-ranglistát, és ahol játszik nemzetközi versenyen, onnét éremmel, érmekkel tér haza.

Majd ezek után mostantól nem engedik indulni nemzetközi porondon... Teljességgel érthetetlen számomra ez a hozzáállás.”

