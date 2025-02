A hónap utánpótlásedzője: január jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) ötödik kiírásában jégkorong-, vívó- és röplabdaedző került a jelöltek közé.

Íme, január hónap kiválasztottjai!

BEDŐ BOTOND, az U18-as leány jégkorong-válogatott 37 éves szövetségi edzője játékos-pályafutása végeztével, 2009-ben azonnal edzősködni kezdett Székesfehérváron (ott, ahol korábban felnőtt és játszott is), méghozzá a legkisebbek mellett, a helyi hokisuliban. Néhány évig foglalkozott az U8-as és az U10-es korosztállyal, majd idővel feljebb és feljebb lépett a ranglétrán: az U12-es, az U14-es, az U16-os és az U18-as csapat trénereként is dolgozott, mígnem másodedzőként eljutott a Fehérvár AV19 U20-as együtteséig. Ezután klubot váltott, és 2018-ban a MAC Budapestnél folytatta pályáját. Az elmúlt öt évben a MAC (majd később BJA) juniorcsapatának élén tevékenykedett – hol másod-, hol vezetőedzőként. Ebben az időszakban érte el klubszinten a legnagyobb sikereit: 2020-ban a MAC U21-es alakulatával megnyerte az osztrák bajnokságot, míg a magyar bajnokságban ezüstérmes lett. Ezzel párhuzamosan 2014-ben elkezdett dolgozni a leányszakágban is a korosztályos válogatottak mellett, valamint a felnőtt női válogatottnál videós edzőként szerzett tapasztalatot. Idővel egyre nagyobb szerepet vállalt, és 2018/19-es évadban kinevezték az U18-as lányok élére szövetségi edzőként – ezt a posztot azóta is betölti. Már hat divízió I/A-csoportos korosztályos világbajnokságon szerepelt a csapattal: egy arany és három bronz mellett két negyedik hely a mérlege. Legismertebb tanítványai közé tartozik a Fehérvárról induló, 2005-ös születésű Nemes Márton, akinek a nevelőedzője volt. A jelenleg Svédországban légióskodó támadó 19 évesen már stabil tagja lett felnőttválogatottnak, és tavaly részese lehetett az A-csoportba feljutásnak a bolzanói vb-n. Női hokis neveltjei közül eddig Horváth Imola jutott a legmagasabbra, aki mostanra a felnőttválogatott oszlopos tagjává vált.

Januárban nagyszerűen indult az év korosztályos jégkorongozóinknak, miután a Bedő Botond vezette U18-as leányválogatott január elején

veretlenül nyerte meg a budapesti divízió I/A-csoportos világbajnokságot,

ezzel pedig feljutott az elitbe, és a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhet. A Tüskecsarnok közönsége előtt a mieink sorrendben a franciákat, a norvégokat, az olaszokat, a németeket és az osztrákokat is legyőzték. Jól jelzi a magyar csapat dominanciáját, hogy az öt meccsen mindössze két gólt kapott, miközben 13-szor vette be az ellenfelek hálóját. A feljutással jövőre a lányok olyan nagy hokinemzetek csapatai között szerepelhetnek, mint Kanada, az Egyesült Államok, Finnország vagy Svédország. Az U18-as válogatott tizenkét év után jutott fel újra az A-csoportba. A mostani keretből nyolcan már a Pat Cortina vezette felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkoztak.

A budapesti másodvonalbeli vb megnyerésével Bedő Botond az A-csoportba vezette az U18-as leány jégkorong-válogatottat Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Bedő Botond:

„Utánpótlásedzőként azt vallom, hogy olyan játékosokat kell nevelnünk, akik képesek megállni a helyüket nemzetközi szinten is a mai jégkorongban. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy felépítsük az önbizalmukat.

Elengedhetetlen, hogy hagyjuk őket hibázni, és a hibákat folyamatosan javítsuk.

Pozitív környezetet kell teremteni ahhoz, hogy szeressenek edzésre, mérkőzésre járni, mert akkor tudjuk belőlük kihozni a maximumot. Azt is fontosnak tartom, hogy ne féljenek az edzőiktől, hanem tiszteljék őket, és kitartóak legyenek abban, amit csinálnak.”

A korosztályos válogatott meghatározó játékosa, a 17 éves Mozolai Berta – aki már a felnőttek között is alapembernek számít – így nyilatkozott az edzőjéről:

„Bedő Botond két és fél éve foglalkozik velem a válogatottban, azóta ismerjük egymást igazán. Ugyanakkor már korábban is találkoztunk, mivel ő a BJA U21-es csapatának edzőjeként dolgozott, én pedig akkor a klub U16-os együttesében szerepeltem, és már az idő tájt is gyakran beszélgettünk. Néha ott maradt megnézni a meccseket vagy edzéseket, és utána ellátott jó tanácsokkal. Azért tartom őt nagyon jó edzőnek, mert a válogatotton kívül is foglalkozik mindenkivel és rendre jó szakmai meglátásai vannak, illetve motivál minket. Taktikailag szintén sokat segített, így a közös munkánknak köszönhetően leginkább ebben fejlődtem.”

KOCSIS ZSOLT, a Vasas 39 éves kardvívóedzője, a kadét leány kardválogatott keretedzője 1993-ban az Újpestben kezdett vívni, 2000 és 2008 között pedig a BSE versenyzője volt. A korosztályos válogatottságot rendre kiharcoló kardozóval edzőként mindvégig Decsi István foglalkozott. Korán, 23 évesen hagyta abba az aktív pályafutását, amely során a juniorcsapattal a világbajnokságon bronz-, az Európa-bajnokságon pedig ezüst- és bronzérmet nyert. A különböző korosztályokban összesen tízszer állt az országos bajnoki dobogó legmagasabb fokán, háromszor egyéniben, hétszer csapatban érdemelt ki elsőséget. Edzői karrierje 2009 szeptemberében kezdődött az akkor nem sokkal korábban Decsi István által alapított Kertvárosi VSE-ben. Megközelítőleg tizenöt ott eltöltött év után váltott klubot, és 2024 szeptemberétől csatlakozott a Vasas szakmai gárdájához – a pasaréti bázisra négy sokra hivatott tanítványa tartott vele. Immár ő is tagja tehát annak az edzői különítménynek, amely a piros-kékek szakosztályában az egykori BSE-seket tömöríti (Boros György, Kósa Miklós, Riba Ferenc, Sárközi Gergely). A mostani évadtól kezdve a kadét leány kardválogatott keretedzői feladatait is ellátja. Kocsis tanítványai az elmúlt esztendőkben számos országos bajnoki címet és érmet szereztek. A nemzetközi porondon is kiemelkedően eredményes versenyzői közé tartozik a csapatban kadét Európa-bajnok, junior Eb-bronzérmes Kern Bianka, a csapatban kétszeres kadét Európa-bajnok, junior Eb-aranyérmes Baaken Mátyás, valamint a csapatban szintén kadét Eb-t nyert Péch Kornél.

Januárban Kocsis Zsolt kardvívó tanítványai közül

ketten is remek teljesítménnyel nyerték meg korosztályuk országos bajnokságát.

Előbb Bácskay Kincső a kadétok között elsőévesként érdemelt ki aranyat, majd a junior ob-n Péch Kornél bizonyult legyőzhetetlennek, és 2023 után a második bajnoki címét szerezte a korosztályban. Péch a hazai juniorranglistán a második helyen zárt, így ebben az évadban is szurkolhatunk neki az utánpótláskorúak Európa- és világbajnokságán. Mindemellett a Kocsis Zsolt irányította kadét leány kardválogatott a lengyelországi Koninban rendezett európai körversenyen Bácskay Kincső, Felföldi Szonja, Kovács Adél, Rácz Brigitta összetételben aranyérmet nyert. A kvartett a legszorosabb meccsét a döntőben vívta, amikor is 45:40-re győzte le a németeket.

Kocsis Zsolt a Koninban győztes kadét leány kardcsapat tagjaival Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Kocsis Zsolt:

„Az edző rengeteg gyerekkel találkozik, foglalkozik, de közülük csak kevesen jutnak el valóban magas szintre. Ezért

a fiatalokat az életre nevelni és az emberi értékekre megtanítani a legfontosabb feladat.

A szülő olykor megkérdezi egy-egy eredménytelen verseny után, hogy van-e értelme a folytatásnak. Mindig azt mondom, hogy addig járjon a gyerek sportolni, amíg szereti és jól érzi magát. Én elsősorban arra törekszem, hogy jó közösségben ez minél tovább így legyen. Utánpótláskorban ezt kell szem előtt tartani, aztán majd később kiderül, hogy a százból ő lesz-e az az egy, aki a felnőttek között is a legjobbak közé kerül.”

Edzőjéről így vélekedik a korosztályos Eb-győztes, kétszeres juniorbajnok, 20 esztendős Péch Kornél:

„A tapasztalatom az, hogy a kardedzőket igen impulzív viselkedés jellemzi. Kocsis Zsolt a kivétel, és nekem pont ilyen edzőre van szükségem. Nem az a típus, aki a pást mellett leszedi a bíró fejét, minden helyzetben a megfontoltság jellemzi. Szeretem, amikor érthetően és nyugodtan mondja el, hogy miben kellene még fejlődnöm, min tudok javítani. Ő a nevelőedzőm, és nem volt kérdés, hogy a KVSE-ből vele tartok a Vasasba. Szakmailag folyamatosan képezi magát, felkészült és megbízható edző. Nemcsak a teremben történtekről lehet vele beszélgetni, hanem az élet számos területén számíthatok rá. Úgy gondolom, hogy az edző és a tanítvány kapcsolatának ilyen mélynek kell lennie.”

KŐNIG GÁBOR, a Vasas extraligás felnőtt női röplabdacsapatának 40 éves vezetőedzője, a klub utánpótlásért felelős szakmai igazgatója, az U16-os leányválogatott szövetségi edzője már húsz éve, 2005-ben kezdte az edzősködést, miközben éppen a tanulmányai végezte a Testnevelési Egyetemen. Először a legendás tréner, Kotsis Attiláné mellett kóstolhatott bele az edzői szakmába. Majd két évvel később a Közgáz SC-hez került, ahol az első sikereit elérve a gyerek és a serdülő leánykorosztályban is országos döntőbe juttatta csapatát. Az eredményeire a Vasasnál is felfigyeltek, így kis idő múlva már Óbudán, a felnőttcsapat másodedzőjeként, illetve utánpótlásedzőként folytatta karrierjét. Azóta a piros-kékeket erősíti, és már a 16. évadát tölti a Vasas Folyondár utcai bázisán. Nem meglepő, hogy 2018-ban a klub örökös tagjának is megválasztották. A klubban töltött idő alatt számos korosztályos bajnoki címet nyert a csapataival a különböző korosztályokban. Mindeközben válogatottedzőként is folyamatosan foglalkoztatták az évek alatt. Először 2009-ben az U18-as fiúcsapat másodedzőjeként vehetett részt Eb-n. Ezután – ahogyan klubszinten, a nemzeti csapatnál is – áttért a leányvonalra, és Nagy Attila, illetve Horváth András mellett dolgozott segédedzőként. Idővel aztán vezetőedzőként is bizonyíthatott, és 2021-ben Eb-hetedik helyre vezette az U16-os leányválogatottat, majd 2023 nyarán az EYOF-on negyedik helyet, míg az U19-es vb-n 15. helyet ért el a nemzeti csapattal. Szövetségi edzőként eddig öt utánpótlás Európa-bajnokságon járt, az U16-os lányokkal most készül a hatodikra. Jelenleg a Vasas utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként tevékenykedik. Emellett pedig – miután a piros-kékeknek jelenleg két csapatuk is szerepel az Extraligában – az egyesület második számú felnőttegyüttesének a vezetőedzője is. Ebben az alakulatban szinte kizárólag utánpótláskorúak szerepelnek. Leismertebb tanítványai közé tartozik Németh Anett, aki jelenleg Olaszországban légióskodik, és posztja egyik legjobbja az ottani élvonalban. Szintén edzője volt Szedmák Rékának, aki most Romániában játszik. Mindkét említett játékos a felnőttválogatott kezdőjátékosa és kulcsembere.

Január első felében a horvátországi Zadarban rendezték az U16-os lányok Európa-bajnoki selejtezőjének első fordulóját, amelyen a Kőnig Gábor vezette magyar csapat megállíthatatlannak bizonyult:

az első helyen végzett a nyolccsapatos mezőnyben, s ezzel egyenes ágon jutott ki a nyári, albániai-koszovói kontinenstornára.

A mieink Zadarban előbb a csoportkörben az izraelieket, a szlovénokat és az osztrákokat verték, majd az elődöntőben a csehek sem jelentettek akadályt számukra, végül pedig a házigazda horvátokat is ötszettes, kiélezett csatában múlták felül. Az elmúlt években már több korosztályban is sikerült leányválogatottunknak önerőből (nem csak rendezőként) kiharcolnia a kijutást, ám azok rendre a pótselejtezőn keresztül történtek. Most viszont már az első kvalifikációs körből összejött a bravúr.

A Kőnig Gábor (a kép jobb szélén) irányította U16-os leány röplabda-válogatott veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját, és jutott ki a nyári Eb-re Forrás: Vasas SC

Kőnig Gábor:

„Azt vallom, hogy nekünk, edzőknek nemcsak a sportkarrierre kell felkészítenünk a fiatalokat, hanem az életre is nevelnünk kell őket. Értékeket szeretnék átadni, közvetíteni a fiatalabb generációnak, és nemcsak jó játékosokat, hanem valódi karaktereket, kiváló személyiségeket adni a magyar röplabdasportnak.

Azt tartom az egyik fontos feladatomnak, hogy mindenkivel megtaláljam a megfelelő hangnemet és kapcsolatot.

De úgy, hogy az kellően távolságtartó tartó legyen, hiszen mégsem barátok vagyunk a játékosokkal, ugyanakkor az sem jó, ha túl ridegen és kimérten bánok velük. Igyekszem megtalálni az aranyközéputat.”

A Vasas extraligás csapatának 20 éves játékosa, Stankovics Alinda – aki a kezdetektől fogva Óbudán, a piros-kékeknél játszik – ezt mondta edzőjéről:

„Kilencévesen kezdtem el röplabdázni, és egy véletlen folytán kerültem Gáborhoz. Elmentem egy nyári edzőtáborba, amelyet éppen ő tartott. Fogalmazhatok úgy is, hogy valójában miatta kezdtem el röplabdázni, neki köszönhetően szerettem meg a sportágat és az azt övező légkört. Ő adta meg a kezdő lökést, hogy röplabdázó legyek. Az említett edzőtábor után azonban az edző-tanítvány kapcsolat megszakadt köztünk, és csak néhány év múlva, 2019-ben, a korosztályos válogatottnál lett először hivatalosan is Gábor az edzőm. Rengeteget tanultam tőle, nem túlzás azt mondani, neki köszönhetem, hogy ma itt tartok a karrieremben. Nagyon szomorú voltam, amikor 2021-ben, két év után véget ért a közös munkánk a válogatottnál, de annál boldogabb voltam, amikor 2022-ben klubszinten is ő lett az edzőnk, és örülök, hogy már három éve velünk van. Tényleg minden idejét és energiáját a röplabdának áldozza, a lelkesédese és a szenvedélye pedig átragad ránk is.”

(Kiemelt képünkön balról: Bedő Botond, Kocsis Zsolt és Kőnig Gábor)