Vívás: a tőröző Bodor Áron ezüstérmes a göteborgi kadét körversenyen

A kadét tőrözők számára Göteborgban rendeznek nyílt európai körversenyt. A viadal nem minősül nemzetközi válogatónak, így nem mindenki utazott el Svédországba, de a Ludovika reménységei például részt vesznek a megméretésen.

Szombaton a fiúk egyéni küzdelmeiben Bodor Áron nyújtott kimagasló teljesítményt. A Ludovika 16 éves ígérete a több mint 130 fős versenyen nagyon magabiztos versenyzéssel jutott el az elődöntőig, melyben egyetlen tussal, 15:14-re múlta felül a brit szinekben induló Mohammed Belbouabot. Az aranyéremért Áron aztán 15:8-ra alul maradt az osztrákokat képviselő Lauro Falchettóval szemben,

de így is értékes ezüstérem lett a jutalma.

Mazza Lorenzo tanítványa tavaly is jól kezdte az évadot, és a novemberben Budapesten rendezett kadét európai körversenyen több, mint 300 fős mezőnyben érdemelt ki ugyanúgy ezüstérmet. A budapesti seregszemlét az idén november 16-17-én tartják a BOK-csarnokban.

Bodor Áron Göteborgban is nyert egy ezüstöt Forrás: MVSZ

A sokra hivatott tőrvívó az idény elején így nyilatkozott portálunknak:

„A budapesti körversenyen szeretnék a tavalyinál is fényesebb érmet szerezni. A hazai ranglistát legutóbb sikerült megnyernem, és ez elsőévesként kicsit engem is meglepett. Most viszont én vagyok az idősebb a korosztályban, és a jó eredményre már nem azt fogják mondani, hogy meglepetés, hanem azt, hogy ez volt az elvárás. Persze, ez nem helyez rám különösebb nyomást.

Szeretnék ott lenni a következő Eb-n és vébén is, és jobban szerepelni, mint legutóbb, amikor nem kerültem egyéni érem közelébe.

Úgy érzem, a korosztályban nemzetközi szinten is az élmezönyhöz tartozom, és ezt be is kívánom bizonyítani.”

Göteborgban szombaton továbbá Bodor Áron után a legjobb magyar a 14. helyen záró Bánhidi Balázs lett. Az első napon a fiúk egyéni megméretése mellett a lányok csapatversenyét bonyolították le. A Németh Emma, Haroni Agapi, Lizer Dorottya, Botos Árven Anasztázia összetételű ludovikás egység az ötödik helyen végzett.

Közben a kadét párbajtőrözők Klagenfurtban vívnak körversenyen. Az egyéni napon a magyarok lányok közül a 15. Tóth Eszter (AvEnGarde VSE) jutott a legtovább, a fiúknál Petrovszki Áron a 17., Kiss Donát a 22. lett (mindkettő BHSE).

(Kiemelt képünkön: Bodor Áron Forrás: MVSZ)