Vívás: Kollár Anna kadét Európa-bajnokként lép a juniorok közé

Az év elején, februárban a Nápolyban rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon az egyetlen egyéni magyar aranyérmet a tőröző Kollár Anna érdemelte ki a kadétok között.

A Törekvésben Beliczay Sándor által edzett ígéret az emlékezetes Eb-döntőben az olasz Mariavittor Berretta ellen nyert.

A 17 éves Anna a következő évadot már a juniorok mezőnyében kezdi meg. Ez a közeg sem lesz újdonság számára, hiszen az utóbbi idényekben fiatalabbként is rendre kiharcolta a válogatottságot ebben a korosztályban is.

„A korosztályváltás kis fellélegzéssel is jár, ugyanis jóval kevesebb versenyem lesz, mint korábban, amikor indultam a kadétok, a juniorok és itthon a felnőttek között is – mondja. – Most jobban tudok majd azokra a nemzetközi versenyekre koncentrálni, amelyeken fontos, hogy jól teljesítsek. A korosztályos Eb-n és vébén is könnyebb lesz, hogy nem három egymást követő napon kell vívjak, hanem már csak a juniorok között. Eredménybeli elvárásokat ebben a szezonban sem támasztok magammal szemben.

Arra törekszem, hogy hozzam ki magamból a maximumot, látható legyen fejlődésem és élvezzem a vívást, mert mindig akkor megy jól.

És nem utolsósorban szeretnék kellő időt fordítani a mentális és fizikális pihenésre, hogy ne fáradjak el, ne égjek ki az évad végi világversenyekre, hanem azokon legyek csúcsformában.”

Kollár Anna a juniorok között folytathatja kitűnő szereplését Forrás: FIE

Anna lelkesedésére temészetesen jó hatással van, hogy a neve mellett már ott szerepel az egyéni kadét Európa-bajnoki cím.

„Egy ilyen siker meg tudja sokszorozni az akaraterőt és rendkívül motiváló. Kézzel fogható eredménye van annak, hogy az eddigi munka kifizetődött, megérte csinálni.

Külön büszkeséggel tölt el, hogy kadétként elértem azt a célt, amelyet kitűztem magam elé.

A juniorok között új kihívások várnak, és már a felnőttek között is szeretném magam kipróbálni egy-két nemzetközi versenyen. A későbbi célom egyértelműen a felnőttválogatottság.”

(Kiemelt képünkön: Kollár Anna Forrás: EFC)