Úszás: vilniusi vízi varázslatra várva

Tizenkét lány- és tíz fiúversenyzőnk vágott neki a Baltikumba vezető útnak, amelynek végállomása Vilnius, az ifjúsági korú úszók idei Európa-bajnokságának házigazdája. Kereken ötvenedszer szállnak ötvenes medencébe ennek a korosztálynak a legjobbjai, hogy minél több érmet szerezzenek, amelyekből a mieink az elmúlt fél évszázadban jókora adagot vettek saját tulajdonba.

A szakvezetés – na meg az eddigi pazar eredmények révén jócskán elkényeztetett honi közvélemény – a 2024-es ifi csúcstól is azt várja, hogy folytatódnak a dicső magyar hagyományok, s a nagy csapat tetemes medálmennyiséggel gazdagodva tér haza erről az Eb-ről is.

Ha csupán a legutóbbi két ilyen eseményt nézzük: a 2022-es Európa-bajnokságon 14, a 2023-ason pedig 13 érem volt az össztermésünk úgy, hogy az előbbin hat, az utóbbin pedig kilenc arany is került a gyűjteménybe. Az idein pedig a tavalyit is felülmúló produkcióban bizakodhatunk, már pusztán azért is, mert

az ígéretes fiúrészleg mellett kifejezetten bitang erős lánykülönítmény versenyez

keddtől vasárnapig a Lazdynai uszodában, ahol négy párizsi olimpikonunk is tempózni fog! Úgy, hogy külön nem készültek, mert az idő rövidsége miatt nem is készülhettek a vilniusi korosztályos eurovetélkedőre, mivel néhány napja még a felnőtt Európa-bajnokságon versengtek Belgrádban. És nem is akárhogyan!

A négyek – Jackl Vivien, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna és Molnár Dóra – érmeket is nyertek a szerb fővárosban, s ugye majdhogynem természetes, hogy hasonló az elvárásunk, ha úgy tetszik, megnőtt az étvágyunk a korosztályos kontinensviadalt illetően is...

Fő számaikban különösképpen számítunk tőlük dobogós – leginkább dobogótetős – helyezésekre,

s a kvartetthez gyaníthatóan csatlakozik a Belgrádban váltóban szintén érmes Komoróczy Lora, de a korosztályában Európa élmezőnyébe tartozó többiek – például Abonyi-Tóth Glenda, vagy a fiúknál Antal Dávid, Bagi Zoltán vagy éppen Kakuk Koppány – szintén vezető szerepet játszhatnak az eredményhirdetések alkalmával is...

A vilniusi magyar csapat:



Lányok: Abonyi-Tóth Glenda, Ábrahám Minna, Barta Bianka, Drommer Lili, Jackl Vivien, Komoróczy Lora, Miszlai Mira, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Rékasi Eszter, Szabó Lilla, Zsebők Laura



Fiúk: Antal Dávid, Bagi Zoltán, Duca Stefan Mircea, Eszes János, Kakuk Koppány, Kovács Botond, Kováts Alex, Mozsárik Levente, Pápai Olivér, Zanyi Ferdinánd

fotó: Versenyre kész a nagy csapat nagy Eb-reményekkel

forrás: musz.hu