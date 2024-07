Úszás: csendes nap végén magyar váltóarany az ifjúsági Eb-n

Öt medált, két arany mellett három bronzot hozott az első két nap az ifik – a szakmai köznyelvben juniorok – litvániai úszó Európa-bajnokságán a mieinknek, akik keddet és szerdát követően a harmadik versenynapon sem mondtak csütörtököt. Olyannyira nem, hogy

a harmadik magyar arany is megszületett, méghozzá lányaink kétszázas gyorsváltójának köszönhetően.

A négyes a délelőtti selejtezőben Rékasi Eszter, Abonyi-Tóth Glenda, Szabó Lilla, Ábrahám Minna összeállításban 8:12.76 perces idővel ötödikként lépett tovább az esti döntőbe, amelyben már fele részben megújított kvartett ugrott medencébe: az egriek 15 éves tehetsége, Szabó, és a litván fővárosban a 200 gyorsot szólóban már megnyerő, 18 éves UTE-s Ábrahám mellé a szakvezetés az alapvetően hátúszó, de gyorson is kiváló, a táv egyéni döntőjében egy nappal korábban Eb-bronzérmet kiérdemelt 18 esztendős Molnár Dórát, továbbá azt a 15 éves tatabányai Jackl Vivient rakta be a csapatba, aki Vilniusban már győzött 400 vegyesen, a leghosszabb gyorsműfajban, 1500-on pedig a harmadik helyen érkezett célba.

A frissítés jót tett a négyessel, amelynek első embere, Szabó a hatodik helyen váltott, Molnár a negyedik, míg Jackl a második helyre hozta fel a magyar csapatot,

a befejező ember, Ábrahám pedig ellenállhatatlanul tört előre, s végül elsőként érintette a falat (8:01.11), hat tizeddel előzve meg az olaszok utolsó úszóját.

A litván fővárosban meglett a harmadik Eb-győzelmünk is!

A váltó amúgy hátspecialista kitűnősége, Molnár Dóra a nap folyamán többször is megmerítkezett az uszoda vizében, mivel a matinés programban bonyolították le kedvenc úszásnemében az időfutamokat, este pedig, a staféták fináléja előtt a 200 hát elődöntőit is. A budafókás versenyző könnyedén masírozott tovább a selejtezőből (2:12.59) a második, a pénteki döntőbe pedig az ötödik legjobb idővel (2:13.08). Ennél persze jóval több kell majd a fináléban, de hát Dóra tud is sokkalta jobbat: 2:09-hez közeli produktummal nyert ezüstérmet két hete a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon...

A csütörtök egyéb döntőiben nem voltunk érdekeltek (sajnos...), az elődöntőkből pedig Molnár mellett egyedül Kováts Alex szorított helyet magának a másnapi Eb-programban is: 2:00.10-es, összesítésben a negyedik legjobb idővel neki a 200 hát döntőjében lesz jelenése.

(Kiemelt képen balról: Jackl Vivien, Ábrahám Minna, Szabó Lilla és Molnár Dóra Forrás: musz.hu)