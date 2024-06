Úszás: Sós Csaba érem közeli szereplést remél Pádártól a felnőtt Eb-n

Közülük hárman, a 15 éves Jackl Vivien, továbbá két 18 éves, Pádár Nikolett és Molnár Dóra már megúszták az A-szintet, most még ez a feladat vár Ábrahám Minnára és Komoróczy Lorára is, akik egyéniben adósak a párizsi „határátlépéssel”. Belgrádban nekik is eljöhet az idejük...