Súlyemelés: Gulyás Milán a legerősebb 81 kilós serdülő Európában

Elvétve kényeztetnek el bennünket kontinensbajnoki címmel serdülőkorú sportolóink, s még ritkábban kapunk hírt a súlyemelőktől magyar Eb-aranyérmesről. Az örömteli kivételt jelentette az elmúlt hét: Gulyás Milán személyében ifjú honfitársunk nyert a görögországi korosztályos kontinensviadalon, a 81 kilogrammosok súlycsoportjában – méghozzá jelentős fölénnyel. S ami szintén nem lényegtelen:

a békéscsapaiak 15 esztendősen már roppant erős fiatalja kategóriájában úgy nyert hat kifogástalanul jó fogással, hogy szakításban és összetettben is korosztályos országos csúcsot állított fel.

A részletekkel szolgáljon immár ő maga, na és mestere, az egykor versenyzőként olimpiai negyedik Bökfi János, a Békéscsabai SSZSE vezetőedzője.

„Szalonikiben nyolcan versengtünk az A csoportban, s már az első fogásnemben én voltam a legjobb, a 110 és a 114 kiszakítása után a 117 kilós új magyar rekord is sikerült. Lökésben a 135-öt követően biztosra mentünk, nem újabb országos csúcsra, s a 141 és a 143 is gond nélkül megvolt, végül összetettben 11 kiló különbséggel, 260 kilogrammos rekorddal győztem” – foglalta össze a versenyen történtek lényegét Milán, aki januárban ünnepelte 15. születésnapját.

Mint megtudtuk tőle, egyke, a Vásárhelyi Pál vízügyi szakközépiskola kilencedikes diákja, négyes tanuló, kiemelten kedvenc tantárgya nincsen, s bár itt a nyár, az edzéseket nem szünetelteti, készül a júliusi, junior magyar bajnokságra. Elárulta még, hogy

idén a 270 kiló elérése az egyik célja, korcsoportjában a legjobb akar maradni, a felnőtt magyar bajnokságon pedig szeretne a dobogóra felállni súlykategóriájában.

Arról is szólt, hogy tizenkét évesen ismerkedett meg a súlyemeléssel, szülei teljes mértékben támogatják, hogy választott sportágában sikeres legyen, szurkolnak neki, a görögországi Eb-ről is izgatottan várták a jó hírt, amely meg is érkezett: fiuk a kontinens legerősebb serdülőjének bizonyult súlycsoportjában.

„Persze, hogy

boldogok voltak, ahogy én is nagyon örültem az aranyéremnek. Elszántan folytatom tovább a készülést, várom az újabb versenyeket, remélem, további sikerek kísérik majd a pályafutásomat

– mondta Milán.

Hogy sokra viheti, azt Bökfi János erősítette meg. Az edző elmesélte, már 12 évesen látszott rajta, hogy erős gyerek.

Nagyon jól fejlődött, igazi küzdő, imádja a sikert. Izgulós, de ez jót tesz neki, most is hat jó fogása volt az Európa-bajnokságon. Biztos kézzel emel, szorgalmas, ügyes gyerek, nemcsak fizikálisan jó, hanem technikailag is.

Kezdetben alapsportokat művelt, gördeszkázott, rollerezett, belekóstolt a küzdősportokba is, mondhatni sportos gyerekből lett egy jó súlyemelő” – így Bökfi mester, aki büszkén említette, hogy tanítványai közül két éve Mitykó Veronika volt U23-as Európa-bajnok, most pedig egy serdülő Európa-bajnoka van. Biztos jeleként annak, hogy – s ezt már mi tesszük hozzá: – Békéscsabán jól működik a szakmai munka, tavaly az övék volt a legjobb egyesület.

Most van egy tényleg tehetséges csapatom, melynek egyik húzóembere Milán, aki szeretne a legjobb lenni

– mondta Bökfi János.

(Kiemelt képünkön: Gulyás Milán súlycsoportjában Európa legjobbja lett Forrás: beol.hu)