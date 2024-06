Röplabda: Európa-bajnokság előtt az U18-as leányválogatott

Az elmúlt évekhez hasonlóan a röplabdasportban az idei nyár sem telik majd magyar érintettségű korosztályos világesemény nélkül, miután az U18-as leányválogatott a tavaszi selejtezőkön kiharcolta a részvételt a júliusi Európa-bajnokságra. Ez a korosztály tavaly társházigazdaként lehetett ott a magyar-szerb közös rendezésű U17-es Eb-n, amelyen a 10. helyen zárt. Ezúttal viszont az együttes saját jogon vívta ki a részvételt.

Hatalmas fegyverténynek tartom, hogy kiharcoltuk az Eb-kijutást

– mondta Horváth András szövetségi edző még áprilisban, közvetlenül az Eb-kvalifikáció kivívása után. – A tavalyi nyárhoz hasonlóan továbbra is nagyon fiatal a csapatunk, négyen is 2009-es születésűként szerepelnek a keretben, tehát két évvel fiatalabbként, mint a korosztály zöme. Továbbá olyan papíron nálunk erősebb röplabdanemzeteket – mint például a francia – megelőzve lehetünk ott a kontinenstornán, amelyeket a nemzetközi utánpótlásrangsorban is magasabban jegyeznek nálunk. Nyilván az Eb-ig még sok munka vár ránk, de most nagyon örülünk ennek a sikernek.”

Időközben a román-görög közös rendezésű Európa-bajnokság rajtjáig már csak két hét van hátra, ugyanis július elsején megkezdődik a 16 csapatos elittorna.

„Egy hete kezdtük meg a közvetlen Európa-bajnoki felkészülést, először húsz játékossal, majd időközben mostanra tizenhatra szűkült ez a létszám – nyilatkozta az előkészületekről Horváth András az Utánpótlássportnak. – Sajnos az elmúlt napokban kisebbfajta betegséghullám söpört végig a csapat tagjain, így többeket nélkülöznünk kellett rövidebb időre. Igyekszünk mihamarabb túllendülni ezen a problémán, és a feladatunkra koncentrálni.

Összességében az első hét jól sikerült, a lányok hamar visszarázódtak abba a rendszerbe, amelyet a válogatottban megkövetelünk tőlük. A megfelelő ütemben, lépésről lépésre haladunk a csapatépítéssel, ennek a hétnek a végén kihirdetjük a tizennégy fős, utazó keretet.

Ezután jövő kedden és szerdán a budapesti Héraklész-kupával hangolunk az Eb-re, és a szlovén, illetve a spanyol válogatottal is megmérkőzünk. Ez a torna számunkra elsősorban felkészülési állomás lesz, vagyis nem az eredmény a mérvadó, hanem a saját játékunk pontosítása."

A mieink Kréta szigetén, Heraklionban játsszák majd a csoportmeccseiket; az első ellenfél a lengyel együttes lesz.

„Emlékezhetünk rá, hogy a tavalyi Eb-n rendkívül szoros volt a mezőny, sok ki-ki meccset hozott a csoportkör, minimálisak voltak a különbségek a csapatok között. Azóta eltelt egy év, és nem csak a mi lányaink fejlődtek, hanem bizonyára a riválisok is erősödtek. Azt garantálhatom, hogy mi minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az Eb-n.

A legfontosabb célunk, hogy mérkőzésről mérkőzésre jobban játszunk a tornán. Reméljük, jó játékkal sikerül majd előrukkolnunk, és a ránk jellemző röplabdastílussal képesek leszünk meglepni nálunk papíron magasabban jegyzett csapatokat is.

AZ U18-AS LEÁNY EB CSOPORTBEOSZTÁSA:

A-csoport:

Románia, Olaszország, Szerbia, Szlovénia, Hollandia, Horvátország, Belgium, Spanyolország

B-csoport:

Görögország, Törökország, Lengyelország, Bulgária, Németország, MAGYARORSZÁG, Finnország, Litvánia



(Mindkét csoportból az első két helyezett jut tovább az elődöntőbe. A további helyezéseket a csoportkörben elért eredmények alapján állapítják meg.)

(Kiemelt képen: az U18-as leányválogatott Forrás: CEV)