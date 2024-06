Atlétika: repkedtek az Eb-szintek az U18-as ob-n

A múlt hét végén a székesfehérvári Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ adott otthon az U18-as atléták országos bajnokságának. A kétnapos seregszemlén európai mércével mérve is számos kitűnő eredmény született.

„Remekül sikerült hétvégén vagyunk túl, a székesfehérváriak nagyszerű versenyt rendeztek – mondta Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense. –

Sokszor nem győztük kapkodni fejünket a kiemelkedő eredmények láttán.

Többen először teljesítették az U18-as Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét, míg jó néhányan megerősítették azt. Le a kalappal az edzők és a fiatal versenyzők előtt! Ha a következő napokban még az ígéretek tudják élezni a formát, akkor igen bizakodóak lehetünk az Eb-szerepléssel kapcsolatban.”

Az U18-as atlétikai Európa-bajnokságnak a szlovákiai Besztercebánya ad otthont július 18. és 21. között.

A mostani U18-as országos bajnokságon ezen kontinensviadal kiküldetési szintjét érte el vagy szárnyalta túl számos reménységünk.

A fiúknál 400 méteres gátfutásban például a győztes Tompa Benedek (54.45), valamint az őt követő Fazakas Soma (55.20), Ferencz Ágoston (55.21) és Csányi Pál (55.57) is Eb-szintet futott, a lányoknál ebben a számban az első Prutkay Kata (1:01.94) és a második Hargittai Zsófia (1:03.32) mondhatja el ezt magáról.

A 400 gátas fiúk MATE-GEAC-os dobogója Forrás: MASZ

A kalapácsvető fiúk között Beke Zétény (66,24), Fülöp László (64,04), Kelen Dávid (62,81) lett a sorrend, ez is három Eb-szint. Itt a lányoknál Fertig Fanni (64,13), valamint Keserű Mirabella (62,86) szerepelt dicséretesen. Keserű Mirabella egyébként a súlylökést 15,06, a diszkoszvetést pedig 48,76 méterrel nyerte Székesfehérváron, és azzal a nem mindennapi dologgal büszkélkedhet, hogy három versenyszámban is kivívta a jogot az Eb-indulásra, bár igaz, ebből csak kettőben mutathatja meg magát. Diszkosszal továbbá az ob-n másodikként záró Farkas Emese (45,60) is szintes.

Keserű Mirabella Forrás: MASZ

A sprinterek mezőnyében az ob-n Pfiszterer Dorina 100-on (11.98) és 200-on (24.73) is szintes eredménnyel nyert, utóbbi távon Darai Laura (24.82) és Sákovics Janka (24.90) eredménye is Eb-indulást érhet. A fiúknál 100-on Kalics Krisztián (10.86) és Hajdu Áron (10.87), 200-on Sáray Péter (21.85) teljesítménye megsüvegelendő.

Hajdu Áron nem mellesleg távolugrásban nagy csatát vívott az első helyért Putsay Bencével. Hajdú a megengedettnél nagyobb hátszélben 757 centiig is eljutott, de hivatalosan 734 centivel ugrott Eb-szintet, míg Putsay szintén kvalifikációt érő 733 centivel rukkolt ki. Távolugrásban a lányok is szokás szerint tündököltek. Rózsahegyi Bori távollétében Boczonádi Bora nyert (614) megelőzve Molnár Viktóriát, aki nagyobb hátszélben 603, a megengedettben 601 centiig repült.

Három Eb-szint született fiú gerelyhajításban. Sorrendben Szabó Levente (69,37), Magyar Szabolcs (65,65) és Tombor Kristóf (64,20) dicsérhető. És ugyanúgy hárman jelentkeztek be a kontinensviadalra leány 400 méteren Sákovics Janka (55.28), Keszthelyi Szonja (56.13) és Pápai Nerina (56.57), valamint fiú 800 méteren Beke Dávid (1:54.30), Babics Marcell (1:54.92) és Veres Patrik (1:55.25) személyében. A fiúknál 400-on Sáray Péter (48.21), a lányoknál 800-on (2:10.20) és 1500-on (4:25.4) Derdák Sára győzött szinttel.



Rúdugrásban kiemelkedik Varga Iván 5 méteres teljesítménye, de mögötte Balogh Nándor (470) is Eb-szintet ért el, akárcsak a lányoknál győztes Kovács Patrícia (365). A 110 gátas fiúknál Zemen Zalán (14.11) és Kis Roland (14.29), 2000 méteres akadályfutásban Petró Ádám (5:57.23) és Végh Zsombor (6:00.33) produkciója jelent Eb-indulási lehetőséget.

Varga Iván Forrás: MASZ

Az U18-asok az Eb előtt még július 5-én válogatott viadalon vesznek részt Szlovákiában, ez lesz az utolsó alkalom az Eb-szintek teljesítésére.

A korosztály európai ranglistáján több versenyszám élmezőnyében is találunk magyar fiatalt. Magasugrásban Bátori Lilianna vezet (187), távolugrásban Rózsahegyi Bori az első (638), Molnár Viktória a harmadik (615), Boczonádi Bora az ötödik (614). Rúdugrásban Varga Iván a harmadik (500), diszkoszvetésben Keserű Mirabella a negyedik (48,76), míg fiú távolugrásban már Hajdu Áron a hetedik (734), Putsay Bence a nyolcadik (733) helyen áll.

(Kiemelt kép forrása: MASZ)