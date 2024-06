Jakabos közel az A-szinthez 200 pillangón az úszó Eb-n

Milák Kristóf visszalépett az 50 gyorstól, Szabó Szebasztián (és Szabados Bence) nem tette: Szabóval az esti középdöntőben is találkozhatunk.

„Ez a 22.2 nagyon jó, Fukuoka óta nem úsztam ilyen jól, és most délelőtt van. Azt nem mondom, hogy teljes erőből, de azért erősen úsztam, az esti középdöntőben pedig nincs miért tartalékolnom. Szerintem a döntőbe jutáshoz nem kell huszonkét másodperc alá menni, csak nekem van, lenne rá szükségem. A lelkemnek jót tenne” – nyilatkozta Szabó Szebasztián.

Hogy női 200 pillangón nagy harc lesz már az előfutamban is, legalábbis a mieink között, egyértelmű volt, hiszen négy magyar rajtolt, arra viszont nem feltétlenül számítottunk, hogy Jakabos Zsuzsanna ekkorát úszik: a győriek Európa-bajnoka egy tizedre volt az olimpiai A-szinttől – elsőként jutott tovább, mellette Kapás Boglárka örülhetett.

„Nem nagyon számolgattam, menni kellett, hiszen benne volt a pakliban, hogy ebből csak egy úszás lesz, mert négy magyar is indult. Azt éreztem, hogy jó úszás ez, gondoltam, lesz belőle egy 2:08.2, annál kicsit rosszabb lett, de én most örülök: évek óta nem úsztam ilyen jó időt ebben a számban. És most futok, vár a jégkád!” – mondta Jakabos.

Hozzá hasonlóan Kapás Boglárka sem volt elégedetlen: „Délelőtt sosem esik jól egy kétszáz pillangó, de azt érzékeltem, hogy elöl vagyunk Zsuval, így sejtettem, hogy nem lesz túl rossz. Őt látva úgy érzem, nem leszek egyedül ebben a számban a párizsi olimpián.”

Jászó Ádámnak végül a honfitársakkal nem kellett megharcolnia, hiszen Telegdy Ádám és Kovács Benedek sem indult el ezen a távon – előbbi betegség miatt lépett vissza, utóbbi pedig Rómába utazott a Hét Domb nemzetközi viadalra, hogy 200 háton még egyszer megpróbálja kiharcolni a párizsi indulás jogát 200 háton –, a pécsi úszó egyedül is remekül teljesített, simán továbblépett.

„Ez az úszás úgy volt rossz, ahogy volt – jelentette ki. – Már a rajt is az volt, utána meg minden. Az az igazság, hogy így, a hatodik napra már fáradtnak érzem magam, az esti középdöntőre szeretném kipihenni magam, jó lenne még egy döntőt úszni Belgrádban.”

Férfi 200 vegyesen Kós Hubert címvédőként rajtolt – úgy, hogy az elmúlt két évben nemigen erőltette ezt a számot, aztán egyedüliként 1:59-en belül úszott délelőtt.

Ebben a számban született a nap – eddigi – magyar meglepetése: a szám olimpiai kvótását, Zombori Gábort megelőzte Török Dominik, így ő jutott a döntőbe Kós mellett.

„Egy kétszáz vegyes sosem könnyű, annak azért örülök, hogy 1:59-en belül úsztam, és ennyi” – mondta Kós.

„Ezúttal én voltam a gyorsabb, máskor Zombori Gábor. Neki már van A-szintje kétszáz vegyesen, Kós Hubertnek is, ám ő nem indul ezen a távon Párizsban, innentől az a kérdés, hogy Zombori Gábor lesz-e a magyar induló, vagy Zombori Gábor és Török Dominik. Sokat kell javítanom az egyéni legjobbamon az olimpiai induláshoz, ám úgy érzem, nem lehetetlen a feladat” – árulta el Török Dominik.

A visszalépések miatt a vegyes csapatok 4x200-as gyorsváltójában csak öt induló akadt, így itt mindössze a döntő pályabeosztása volt a kérdés: a magyar kvartett megnyerte az előfutamot.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 50 m gyors: 1. Shane Ryan (ír) 21.82, …9. Szabó Szebasztián 22.21, …25. Szabados Bence 22.47 – Szabó Sz. középdöntőbe jutott, Szabados kiesett. 100 m hát: 1. Kacper Stokowski (lengyel) 54.04, …3. Jászó Ádám 54.49 – Jászó középdöntőbe jutott. 200 m vegyes: 1. Kós Hubert 1:58.75, 2. Török Dominik 1:59.11, 3. Zombori Gábor 1:59.52, …5. Holló Balázs 1:59.76 – Kós és Török döntőbe jutott, Zombori és Holló kiesett. Nők. 200 m pillangó: 1. Jakabos Zsuzsanna 2:08.53, …3. Kapás Boglárka 2:09.51, 4. Sebestyén Dalma 2:10.15, 5. Hatházi Dóra 2:11.91 – Jakabos, Kapás középdöntőbe jutott, Sebestyén és Hatházi kiesett. Vegyes csapatok 4x200 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Kovács Attila, Magda Boldizsár, Molnár Dóra, Pádár Nikolett) 7:49.97 – a magyar csapat döntőbe jutott

Az előfutamokból egy országból csak két versenyző juthat tovább.