Tenisz: Barcelonában vagy Münchenben folytatja Marozsán Fábián

Hozzátette, furcsa most értékelnie a tornát, hiszen az utóbbi időszakban főtáblán kezdett az ATP-viadalokon, ráadásul legutóbb, sérülten, döntő szett rövidítésben maradt csak alul. A magyar játékos úgy véli: kemény pályán jobban fel tudta venni vele a versenyt akkor.

„Itt már a kvalifikációs mérkőzések is olyanok, mint egy 250-es tornán az első főtáblás meccsek. Kicsit fáradtabbnak éreztem magam az átlagnál, de vártam a találkozót a franciával, élveztem a hangulatot is, nem zavart meg. Lehet, hogy ha azt a pontot megnyerem, akkor mentálisan felhúz, és valahogy átbillenek, de így tényleg gyenge volt az utolsó szett. Az edzőm, Hajdusik Roman viszont azt mondta: gondoljak bele, alig játszottam meccset az elmúlt hetekben, és a sérülésem miatt nem is voltam annyira terhelhető, rögtön utána pedig két mérkőzést nyertem szünnap nélkül egymás után, nem csoda, hogy kifáradtam. Innen nézve én is pozitívabban látom az eredményt” – fejtette ki a 25 éves teniszező.

Marozsán Fábián egyelőre marad Monte-Carlóban, hogy a legjobb ATP-játékosokkal készüljön a következő viadalra, hiszen Barcelonába és Münchenbe is nevezett. A tervek szerint pénteken utazik Spanyolországba, ám ha Münchenben felcsúszna a 32 közé, akkor Németország felé venné az irányt – tájékoztatta lapunkat a magyar játékos menedzsmentje.

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

1. FORDULÓ

Gaël Monfils (francia)–Marozsán Fábián 4:6, 6:1, 6:1