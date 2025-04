Fucsovics az elődöntőben búcsúzott Bukarestben

A világranglistán 90. helyezett magyar játékos tavaly pályafutása második ATP-trófeáját emelhette a magasba a román fővárosban, és az idén is nagyszerűen menetelt, eddigi három mérkőzésén összesen csak egy szettet vesztett a Tiriac Openen.

Szombaton aztán egy igazi „kemény dió” következett az argentin Báez személyében, akit a rangsor 36-odikjaként az első helyen emeltek ki a román szervezők. A dél-amerikai ellenfél – aki 170 centijével a top 50 legalacsonyabbja – igazi salakspecialista, ezt jelzi az is, hogy hét trófeájából hatot a vörös borításon szerzett, februárban Rióban diadalmaskodott, majd Chilében döntőt vívott. Utána az észak-amerikai kemény pályás versenyeken viszont egy meccset sem nyert.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, korábbi egyetlen találkozójukon, 2023-ban az elnyűhetetlen Báez 6:4, 7:6-ra verte meg a magyar klasszist a lyoni salakon.

A bukaresti csata kevésbé szoros küzdelmet hozott, az első játszmában ugyanis Báez kétszer is elvette Fucsovics adogatását, a nyíregyházi teniszezőnek ráadásul két kettős hibája is volt, így az argentin rivális 45 perc alatt megnyerte a szettet. A folytatásban is a 24 éves Báez kontrollálta a mérkőzést, ismét kétszer vette el Fucsovics adogatását, s 39 perc után ezt a játszmát is hozta, így 1 óra 24 perc alatt kivívta a döntős szereplést.

TENISZ, ATP-TORNA, BUKAREST, ELŐDÖNTŐ

Báez (argentin, 1.)–Fucsovics (magyar) 6:2, 6:2