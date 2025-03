Székesfehérvár Open: kemény csatát követően jutott negyeddöntőbe Tóth Amarissa Gálfi Dalma ellenében

Két országos bajnok csapott össze a Székesfehérvár Open ITF női 75-ös torna második fordulójában: a versenyen nyolcadik kiemelt Gálfi Dalma (WTA-165.) a regnáló országos győztes, míg Tóth Amarissa (396.) 2020, 2021 és 2023 hazai bajnoka – nem mellesleg tulajdonképpen hazai pályán játszott, mivel bár alapvetően a budapesti Nemzeti Edzésközpontban készül, a Fehérvár Kiskút Teniszklubot erősíti. A két magyar játékos – aki hamarosan együttes erővel küzd, hiszen mind a ketten meghívót kaptak Bardóczky Kornél szövetségi kapitánytól a három és fél hét múlva kezdődő Billie Jean King-kupa euro-afrikai I-es zóna csoportküzdelmeire – először játszott egymás ellen tétmeccset.

A 22 éves Tóth legutóbb a tavaly decemberi, balatonfüredi kemény pályás országos bajnokság elődöntőjében nehezítette meg magasabban rangsorolt honfitársa dolgát, akkor Bondár Anna élt át ellene izgalmas pillanatokat, de Bondár akkor egyenlített, és a szuper tie-breakkel rendezett döntő játszmában a maga javára fordította a találkozót, bejutva ezzel a fináléba. Ezúttal Gálfi Dalma orra alá nem csupán ideig-óráig tört borsot, hanem ki is ejtette őt.

Gálfi Dalma (Fotó: Koncz Márton)

A dinamikusabban kezdő Tóth már 1:1-nél brékelt, és bár a következő játék szintén fogadósikert hozott Gálfi révén, aztán nem tudta megerősíteni a szervagémjével, újból a fiatalabbik magyar volt breakelőnyben. A 26 éves balatonfüredi játékos ugyan törekedett arra, hogy irányítsa a labdameneteket, próbált variálni, oldalt váltani, ám szinte minden visszajött a túloldalról Tóthtól, aki összességében kevesebb hibával játszott: 5:3-nál ugyan Gálfi két játszmalabdát is hárította, a harmadiknál igen messzire ütötte a ritörnt. A játék képe a második játszma elején sem változott, az időnként kissé tanácstalannak tűnő Gálfi 1:1-nél újból elvesztette az adogatójátékát.

Az izgalmakban addig sem mentes találkozó a második játszma végén pörgött fel igazán: Tóth 5:4-nél először adogathatott a győzelemért, ám néhányszor belehibázott, Gálfi pedig pontos és erős, alig visszatehető labdákkal kínálta meg – talán először a mérkőzésen úgy tűnt, a tavalyi ob-győztes valamelyest stabilabbá válik ellenfelénél. Megmenekült, 5:5-nél azonban negyven semmiről nem sikerült hoznia az adogatójátékát, 6:5-nél így ismét Tóth szerválhatott a győzelemért – a forgatókönyv hasonló volt, megint Gálfi ütései voltak a pontosabbak, ezzel másodszor is elkerülte a kiesést, és tie-breakre mentette a találkozót. Melyet viszont hiába kezdett jobban, és vezetett a rövidítésben 4–2-re, a további labdamenetek mindegyikében vétett, Tóth pedig így az első meccslabdáját ki tudta használni.

A legutóbbi tornáját (egy 35-ös salakos ITF-tornát Antalyában) másfél héttel ezelőtt megnyerő Tóth Amarissa jutott be tehát a negyeddöntőbe Székesfehérváron, ellenfele pedig ismét egy magyar játékos, Udvardy Luca (722.) lehet, ha legyőzi a román Miriam Bulgarut (211.) a második körben.

„Az antalyai győzelmem nagy önbizalmat adott, bízom az ütéseimben, és ezt az érzést fenn tudtam tartani az egész mérkőzésen – fogalmazott Tóth Amarissa a mérkőzést követően, majd úgy is fogalmazott, a legjobbját kellett nyújtania Gálfi Dalma ellen, végig stabil és nyugodt maradt, és eddigi karrierje öt legnagyobb győzelme közé sorolja a csütörtökit. – Dalma nagyon jól adogatott, nehéz volt ellene ritörnözni, amikor viszont egy méterrel hátrébb álltam, az segített. A második szett végén sem érzem, hogy meginogtam volna, egyszerűen Dalma nagyszerűen játszotta meg azokat a pontokat, jó helyre ütötte a labdákat, nehéz volt mit tennem azokban a helyzetekben. De szerencsére a tie-breakben erős maradtam, és hátrányból sikerült visszajönnöm. Minden meccs más, ám a mostani teniszem sokak ellen elég lehet még a győzelemhez.”

Gálfi Dalma szerint nüanszokon múlt a meccs kimenetele. „Nagyon színvonalas mérkőzés volt. Mimi megérdemelte a győzelmet, nem voltak hullámvölgyei, nekem viszont akadt néhány, ezen múlt a párharc. A második szett végén is abszolút úgy éreztem, hogy benne lehet a meccsben a döntő szett. Hozzá kell tennem, ez volt a második mérkőzésem idén salakon, még szoknom kell a körülményeket. Pozitívan gondolkodom, jól adogattam, jól építettem fel a labdameneteket, persze Miminek olykor ötször is be kell ütni a labdát, ha pontot akar az ember, de ezt is többször véghez vittem. Szerintem jó úton haladok, de kell még néhány meccs salakon.”

TENISZ

NŐI TORNA

ITF 75-ÖS TORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR OPEN (60 000 dollár, salak)

Egyes

2. forduló (a 8 közé jutásért)

Tóth Amarissa–Gálfi Dalma (8. kiemelt) 6:4, 7:6