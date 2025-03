Mensík majdnem visszalépett a miami ATP-tornától

A 19 éves cseh úgy szerezte meg élete első 1000-es tornagyőzelmét, hogy előtte majdnem visszalépett a versenytől, és csak a szerencsén múlt, hogy nem hagyta ott a floridai eseményt.

„Az első meccsem előtt nagyon fájt a térdem, lépni is alig bírtam, és a fájdalomcsillapító sem segített. Elindultam a versenyirodába, hogy jelezzem a visszalépésemet, az igazgató azonban éppen ebédelt – mondta a mérkőzés után Mensík, aki a friss világranglistán a 24. helyre jött fel. – Mentem tovább a gyógymasszőrhöz, mondtam neki, hogy állítson ki egy igazolást a sérülésről, ő viszont elkezdett dolgozni rajta, és közölte, hogy nem olyan nagy a probléma. Másik fájdalomcsillapítót kezdtem szedni, egyre jobb lett a térdem, és mivel fél órával a meccs előtt már tudtam futni, kiálltam Roberto Bautista ellen, és valahogy nyertem. Utána egyre kevésbé fájt, a szünnapok is jól jöttek, most pedig itt vagyok. De ez csak az első trófeám, még sok ilyet szeretnék.”