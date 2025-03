Djokovics a 60. 1000-es döntőjét vívhatja Miamiban

Grigor Dimitrov rögtön az elején elvette Novak Djokovics adogatását, ám a szerb klasszis azonnal visszavágott, miközben a bolgárnak meggyűlt a baja az egyik nézővel is. Ez a közjáték megzavarhatta Dimitrovot, mert ezután gyakorlatilag esélye sem volt a 24-szeres Grand Slam-győztes legenda ellen. Djokovics 6:2-re nyerte az első szettet, a másodikat pedig 6:3-ra.

Újabb elképesztő statisztika: Djokovics 60. alkalommal jutott döntőbe 1000-es tornán a pályafutása során! Ha nyer a fináléban, akkor megszerzi karrierje 100. tornagyőzelmét is!

The conductor brings the orchestra to life 🎻



Relentless @DjokerNole advances into a record-extending 60th Masters 1000 final!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/R3kKuooxCn — ATP Tour (@atptour) March 28, 2025

Djokovics ellenfele a fináléban Jakub Mensík lesz, a cseh játékos szoros mérkőzésen, három játszmában győzte le Taylor Fritzet, aki ellen 25 ászt ütött, ám csak rövidítésben tudott szettet nyerni. A 19 éves Mensík a 37 éves Djokoviccsal csap össze, gyerekkori hőse ellen már óriási a tét.

„Novak Djokovics a példaképem, miatta kezdtem teniszezni, nélküle most nem lennék itt. Sanghajban teljesült az álmom, hogy játszhattam vele. Ez most kicsit más lesz, nagyobb a tét, de jobb, rutinosabb játékos is vagyok, nagyon élvezetes meccs lesz, meglátjuk, mi történik majd” – mondta Mensík, aki Lionel Messivel is találkozott, és a meccs után neki is köszönetet mondott.

Jakub Mensík már a fináléra készülhet (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)

„A meccs előtt találkoztunk Messivel, kezet ráztunk, kicsit dumáltunk, lazítottunk, kezet sem mostam, mielőtt kijöttem játszani. Ez volt a kulcs a győzelemhez” – viccelődött Mensík, aki előtt legutóbb tíz éve játszott csek teniszező döntőt ATP 1000-es tornán (akkor Tomás Berdych jutott eddig).

I found a goat in the player's locker room…

Pleasure to meet you legend. 🫶🇦🇷 #thegod #adidas pic.twitter.com/6ciBNUjc5P — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) March 29, 2025

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA

MIAMI OPEN, MIAMI GARDENS (8.9 millió dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Djokovics (szerb, 4.)–Dimitrov (bolgár, 14.) 6:2, 6:3

Mensík (cseh)–Fritz (amerikai, 3.) 7:6 (7–4), 4:6, 7:6 (7–4)