Marozsán ismét a második fordulóban búcsúzott Dohában

Marozsán az első fordulóban a tunéziai Aziz Dugazt búcsúztatta, a másodikban pedig az a Jirí Lehecka várt rá, akit egyetlen korábbi mérkőzésükön legyőzött.

Az első szettben 4:4-ig mindketten hozták az adogatásaikat, utána Lehecka előtt több bréklabda is adódott, a harmadikat be is ütötte, majd kiszerválta a szettet.

A másodikban sem javult fel Marozsán, Lehecka 1:1 után egymást követő négy játékot is megnyert. Marozsán 5:1-nél kiszerválta a játszmában maradást, de a következő játékban Lehecka lezárta a mérkőzést, és készülhet Carlos Alcaraz vagy Luca Nardi ellen.

Marozsán, ahogy egy évvel korábban, ismét a második fordulóban búcsúzott Dohában.

TENISZ

ATP-TORNA, DOHA, 2. FORDULÓ

De Minaur (ausztrál, 2.)–Van Zandschulp (holland) 6:4, 6:4

Medvegyev (orosz, 4.)–Bergs (belga) 6:2, 6:1

Rubljov (orosz, 5.)–Borges (portugál) 6:3, 6:4

Draper (brit, 8.)–O'Connell (ausztrál) 6:2, 6:1

Lehecka (cseh)–Marozsán (magyar) 6:4, 6:2

Auger-Aliassime (kanadai)–Medjedovics (szerb) Medjedovics visszalépett