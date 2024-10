Sinner–Djokovics döntőt rendeznek a sanghaji 1000-es tornán

A négy között elsőként az idén Australian Open- és US Open-győztes, világranglistavezető Jannik Sinner a cseh Tomás Machác (ATP-33.) ellen lépett pályára. Az olasz rosszul kezdett, rögtön elveszítette az adogatását, de két, szetten belüli brékkel korrigálta a hibáját, és ez elég is volt az előny megszerzéséhez (6:4). A második felvonásban 6:5-ig fej fej mellett haladtak a játékosok, ekkor Machác adogatott, s Sinner a lehető legjobbkor vette el a szerváját: az első mérkőzéslabdáját kihasználva 1:44 óra alatt 6:4, 7:5-re diadalmaskodott, így karrierje során először jutott be a Sanghaj Open fináléjába. Továbbjutásával együtt az is biztossá vált, hogy világelsőként zárja az esztendőt.

Ellenfele a 24-szeres Grand Slam-győztes, jelenleg a világranglistán negyedik szerb Novak Djokovics lesz, aki az idei US Open másik döntősét, az amerikai Taylor Fritzet (7.) utasította maga mögé az elődöntőben. Djokovics az első szettben dominált, egy brékkel 6:4-es sikert ért el. A folytatásban Fritz jobban teljesített, kiélezettebbé vált a küzdelem, ami a rövidítés eléréséhez volt elegendő neki. Ott ugyan játszmalabdához jutott, a szerb játékos fordított, és végül 8–6-ra nyert, ezzel a mérkőzésen is győzött, 1:55 óra alatt. Novak Djokovics karrierje 59. (!) ATP 1000-es döntőjébe jutott be, ötödik alkalommal nyerhet Sanghajban, és megszerezheti karrierje 100. tornagyőzelmét. Rajta kívül ez a profi érában csak az amerikai Jimmy Connorsnak és a svájci Roger Federernek sikerült.

TENISZ

ATP-torna, Sanghaj, egyes, elődöntő (kemény pálya, 9 millió dollár összdíjazás)

Sinner (olasz, 1.)–Machác (cseh, 30.) 6:4, 7:5

Djokovics (szerb, 4.)–Fritz (amerikai, 7.) 6:4, 7:6 (8–6)