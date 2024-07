Tenisz: Stollárék továbbjutottak párosban, a címvédő Tyimofejeva búcsúzott Budapesten

Ismét összeállt a „két jó barát”, a lengyel Katarzyna Piter és a magyar Stollár Fanny Budapesten – a Hungarian Grand Prix párosversenyének címvédői tavaly egyetlen játszmát buktak el a trófeáig vezető négymérkőzéses úton, és ezúttal is sima győzelemmel kezdtek. Stollár és Piter egyébként nem egy év után játszanak ismét egymás mellett – egy hónapja Valenciában nyerték meg az ottani 125-ös tornát.

Ellenfelük a Mariana Drazic, Tamara Korpatsch horvát, német kettős volt az első körben. Drazic elsősorban párosjátékos, 19 ITF-tornagyőzelemmel a háta mögött, egyesben viszont 2016 és 2017 fordulóján érte el a legjobbját, amikor rövid ideig bejutott a legjobb 700-ba – Korpatsch egyesben top százas játékos (89.), tavaly októberben nyerte meg első WTA-tornáját Kolozsváron, párosban viszont az elmúlt három évben 15 mérkőzésen csak kétszer győzött – idén az Australian Openen nyert egy meccset, azóta azonban a mostanival együtt újból öt, sorozatban elvesztett találkozónál jár. Érdekesség, hogy Korpatsch 2021-ben döntőig jutott párosban a Római Teniszakadémián a spanyol Aliona Bolsovával, melyben szintén Stollár Fannyval és a román Mihaela Buzarnescuval csapott össze, és kaptak ki két szettben.

A mérkőzésen szinte végig a Stollár, Piter kettős irányított, az első játszma első hat játékból ötöt megnyert, a horvát, német ellenfél csupán egyetlen adogatását nyerte meg, azt is két bréklabdáról megmenekülve 1:0-s hátrányban, miközben a címvédő duó két szervajátékát is semmire hozta le – bár Korpatschék 1:5-nél visszabrékeltek, Stollárék azonnal kapcsoltak, és fogadóként jutottak játszmaelőnyhöz.

Egy kisebb rövidzárlat után a rivális kettős brékkel kezdte a második felvonást, onnantól kezdve viszont többet hibázott Stolláréknál, egy kettős hiba után a magyar, lengyel duó visszabrékelt, majd 3:1-nél már kettős brékelőnyben volt. Ekkor semmi harmincra állt az ellenfél, ám Piter ezután kétszer is nagyszerűen játszotta meg a labdát a hálónál, majd Stollár egy kettős hibát követően a szervája után szépen lépett fel a hálóhoz, és támadta meg a labdát, hibára késztetve az ellenfelet, maradt tehát a dupla brékelőny, és lett 4:1 ide. Egy-egy nyertes adogatójáték után 5:2-nél három meccslabdához jutottak Stollárék, ám két egyéni hiba és két ellenoldali nyerő után Korpatschék átmenetileg megmenekültek. Stollár Fanny adogatójátékába viszont nem csúszott hiba, egy semmire lehozott szervagém már a győzelmet jelentette.

„Végig nagyon jól játszottunk, a keresztlabdákat és a szervákat is jól oldottuk meg – mondta lapunknak Stollár Fanny a mérkőzés után, majd hozzátette, továbbra sem százszázalékos a fizikai állapota. – Nem jöttem rendbe, ezt a hetet megpróbálom végigcsinálni, beletenni, amit tudok, de fájdalomcsillapítókkal játszom, utána viszont biztosan ki kell hagyjak pár napot. Néhány hete beszéltük csak meg Katarzynával, hogy ismét együtt indulunk itt, ő ugye csak párosozik, én egyesben is játszom, így nehéz volt összeegyeztetni, ezért is jött jól, hogy legalább Valenciában meccselhettünk már közösen.”

Ezzel a mérkőzéssel párhuzamosan rendezték a címvédő találkozóját – a tavaly szerencsés vesztesként karrierje első WTA-tornagyőzelméig jutó orosz Marija Tyimofejeva (WTA-103.) két játszmában vereséget szenvedett a fehérorosz Aljakszandra Szasznovicstól (134.). Az első felvonást az idén alanyi jogon főtáblás Tyimofejeva annak ellenére bukta el simán, hogy brékkel indított – a másodikban 0:4-ről kapaszkodott vissza 3:5-re de a vereséget nem kerülhette el. Szasznovics második nagy győzelmét aratta Budapesten, miután az első körben a második kiemelt bolgár Viktorija Tomovát (49.) búcsúztatta döntő játszmában. Így egymás után második éve fordul elő, hogy a budapesti címvédő nem jut el a legjobb nyolcig – tavaly a 2022-es győztes, első kiemelt amerikai Bernarda Perát rögtön az első fordulóban kiejtette az orosz Diana Snajder.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

Egyes. 2. forduló: Szasznovics (fehérorosz)–Tyimofejeva (orosz) 6:3, 6:4. Páros. 1. forduló: Stollár Fanny, Piter (magyar, lengyel)–Drazic, Korpatsch (horvát, német) 6:2, 6:3