Tenisz: Babosékkal játszanak Stollárék az elődöntőben a Római-parton

Erős magyar, lengyel dominanciával kezdődött a találkozó, Stollárék az első négy gémet elvitték – a játszma közepén az Anima Ansba, Emily Appleton orosz, brit duó egyet ledolgozott kettős breakhátrányából, majd 2:4-re zárkózott fel, de ez nem volt elég ahhoz, hogy visszajöjjenek az első felvonásban.

A második szett kezdetén rögtön három breaklabdához jutottak Stollárék, a másodikat használták ki, és végül ezt is vitték végig a játszmában. Három kettes magyar, lengyel vezetésnél történt egy mulatságos szituáció: Stollárék megnyerték adogatójátékukat, ezzel 4:2-re módosult az állás. Nemzetközi versenyeken a székbíró előbb a rendező ország nyelvén, majd angolul ismerteti az aktuális eredményt – a magyar nyelvvel egyébként nagyszerűen megbirkózó külföldi székbíró viszont valószínűleg elnézhetett egy sort a jegyzeteiben, és azt mondta, Piter és Stollár három kettőre vezet, ezután angolul már négy kettőt mondott. Miután a kis centerpálya nézőközönsége egyből észrevette az apró hibát, és egy emberként javította ki a játékvezetőt a „négy” szócska bemondásával, a székbíró is kapcsolt, és egyből helyesbített: „Piter, Stollár vezet, négy kettő, four games to two”, melyet a nézőtérről taps és gratuláció követett. „Sorry, I try my best”, azaz „Sajnálom, igyekszem a legjobbamat nyújtani” – köszönte meg a támogatást a székbíró az üdvrivalgást hallva.

A folytatásban is Stollár Fanny és Katarzyna Piter volt erősebb, 5:3-nál fogadóként jutott a kettős két mérkőzéslabdához – ám az ellenfél mindkettőt hárította, és hozta az adogatását. Az egyébként fájdalomcsillapítókkal, bal combján kötéssel játszó Stollár szervagémjénél viszont hamar kialakult a negyven semmi, azaz a három meccslabda, ebből a második lett sikeres.

Mindez azt jelenti, hogy biztosan lesz magyar döntőse a Hungarian Grand Prix párosversenyének – a sorsolás alapján ugyanis az elődöntőben Stollár és Piter az első kiemelt Babos Tímea, Ellen Perez magyar, ausztrál kettőssel mérkőzik meg pénteken.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ

Stollár Fanny, Piter (magyar, lengyel)–Ansba, Appleton (orosz, brit) 6:3, 6:4