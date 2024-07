Babos Tímeáék ott vannak az elődöntőben párosban a Római-parton

Meg kellett izzadnia a győzelemért az első kiemelt Babos Tímeának és Ellen Pereznek a Hungarian Grand Prix páros versenyének negyeddöntőjében, de a lényeg a siker – és az eredmény tekintetében kijelenthető, a magyar, ausztrál kettős összességében jobban teljesített a Tang Csien-huj, Vang Hszi-jü kínai párosnál, és megérdemelten jutott be a legjobb négy közé.

Magyar szempontból sokáig jól alakult az első szett, Perez többnyire jól játszotta meg a labdát a hálóhoz közel, olykor helycserés támadással Babos lépett fel a hálóhoz, és tette ugyanezt. A kínaiak, többnyire az egyesben jelenleg világranglista-54. Vang Hszi-jü többször hibára volt(ak) késztethető(k). Kettő kettőnél Babosék brékeltek, és bár a kínaiak visszabrékeltek, miután az ausztrál bele-belehibázgatott a következő gémbe, 3:3-nál ismét Babosék voltak agresszívabbak, a kínaiak pedig pontatlanabbak, így ismét itt volt a brékelőny. Öt négynél Perez adogathatott a játszmáért, negyven tizenötnél két játszmalabdájuk is volt, ám jött két hosszúra ütött labda az ausztráltól, majd egy kissé váratlanul érkező nagyszerű fonák ritörn Vang Hszi-jütől, így az első lehetőség a szett megnyerésére elúszott. A következő gémben ismét Babosék mutattak jobb játékot fogadóként, következhetett a második szervajáték a szettért, ám a magyar teniszező elizgulta adogatógémjét, többek mellett két kettős hibájával tie-breakbe csúszott a felvonás. Ebben a szakaszban szinte alig volt nyerő ütés, azon múlt a rövidítés kimenetele, ki hibázik kevesebbet – 6–6-nál Babos szépen támadta a labdát a hálónál, aztán jött egy újabb Vang-vétés, így kisebb nehézségek árán, de a magyar, ausztrál kettős megszerezte a játszmaelőnyt.

A folytatásban viszont kissé bezuhant a játékuk, a kínaiak pedig lecsökkentették hibáik számát, és jóval több próbálkozásuk volt sikeres, mint az első szettben. Az első öt játékot elvitte az ellenfél, majd Baboséknak 0:5, tizenöt negyvennél két bréklabdájuk volt a zárkózáshoz – sokat elárult a második szett viszontagságairól, hogy egy életerős Babos-tenyeres, amely valószínűleg tízből kilencszer nyerő lenne, pont a középen álló Tang Csien-hujt találta el, akiről aztán pontot érően pattant vissza a labda a másik térfélre. Ezzel lett egyenlő, ám ekkor egy Tang-rontással sikerült brékelniük Baboséknak, majd a következő két adogatógémben tovább zárkózni – 2:5-nél további két bréklabdát nem használt ki a magyar, ausztrál páros, az ismét feljavuló kínaiak elvitték a játszmát, és egyenlítettek, döntő szett tie-breakre mentve a mérkőzést.

Ebben ismét Babosék koncentráltak jobban, 6–1 után ismét kissé izgalmassá vált a zárszó, de a fontos pillanatokban sikerrel jártak, így közel két óra játék után kiharcolták az elődöntős szereplést.

„Az első és a második szervajátékuknál is semmi harmincunk volt, utána három kettőnél brékelőnyünk volt. Ellen szervái kicsit szenvedősebbek voltak, aztán amikor öt négynél elment a gém két szettlabdáról, akkor én váltam stresszesebbé – lehetett volna hat egyes, vagy hat kettes is a játszma, ehelyett öt öt volt az állás. Ez kissé megviselt, de a lényeg, hogy a legfontosabb pillanatokban mi játszottunk jobban, ez így volt az első játszma rövidítésében és a szuper tie-breakben is. Akármennyire is küzdöttünk nehézségekkel, együtt kikászálódtunk belőle. Az első játszma vége elég rázós volt tőlem, a második elején is bennünk volt a nyomás – sokszor az a probléma, hogy egy ideig ő játszik jól, én kevésbé, aztán fordítva, amikor mindketten összerakjuk a játékunkat, akkor igazán erősek vagyunk együtt, ám néhány momentumban valamelyikünk hullámzik, és ez senki ellen sem fér bele. Sosem játszottunk még együtt, de jól megértjük egymást a pályán és azon kívül is – a játék még olyan, amilyen, de megvan az elődöntő, és ez a legfontosabb” – nyilatkozta lapunknak Babos Tímea győzelmüket követően.

HUNGARIAN GRAND PRIX, WTA 250-ES TORNA, RÓMAI-PART (267 082 dollár, salak)

Páros. Negyeddöntő: Babos Tímea, Perez (magyar, ausztrál, 1. kiemelt)–Tang Csien-huj, Vang Hszi-jü (kínaiak) 7:6, 2:6, 10–7