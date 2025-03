Szombaton első alkalommal rendezik meg a Magyar Curling Napját

Amint Fóti Balázs alelnök a pénteki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az eseménnyel az a Magyar Curlingszövetség (MCSZ) célja, hogy az országban minél többen ismerkedjenek meg a sportággal. Büszkén számolt be arról, hogy a curling az elmúlt évtizedben jelentősen fejlődött idehaza. A tagegyesületeik száma 12-ről 25-re, a szövetség éves költségvetése 20-ról 125 millió forintra emelkedett, az igazolt versenyzőik száma pedig eléri a kétszázat.

Hozzátette: a Magyar Curling Napját azért időzítették erre a hétvégére, mert a Kamaraerdőben 20 éve nyílt meg az első hazai curling pálya, és nem mellesleg a szövetség idén ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját.

A sajtótájékoztatón bejelentették azt is, hogy a szövetség a jeles nap alkalmából megjelentette a korábban csúszókorongnak és jégtekének is nevezett sportág első magyar nyelvű sporttörténeti kiadványát is, mely Nagy Ákosnak, az MCSZ elnökségi tagjának, az UNI Győri ETO HC ügyvezető-sportmenedzserének nevéhez köthető. Nagy Ákos kiemelte: a magyar curling valójában egyidős a magyar sporttal, hiszen a sportág első említése a XIX. századra tehető, és elmondta azt is, hogy a Balatonnál már 1940-ben is volt curlingpálya.

Kiss Bálint sportszakmai igazgató arról beszélt, hogy az érdeklődők szombaton az ország kilenc pontján próbálhatják ki a curling jeges, valamint a floor curling névre hallgató szárazföldi változatát. Beszámolt arról is, hogy az utánpótlásbázis készélesítése érdekében a parasportolókat és az egyetemistákat is bevonták a versenyrendszerükbe. Május és június folyamán egy országos curling road-show-t is terveznek, amelynek során olyan nagyobb vidéki városokban látogatnak el, mint Szombathely, Győr, Veszprém és Tatabánya.

A fitneszvilágbajnok Béres Alexandra elárulta, a curling a harmadik sportág, amelyben nemzetközi szinten képviselte Magyarországot, de számára ez az igazi szerelem. Szerinte ugyanis, aki kipróbálja, egy életre szóló élménnyel gazdagodik és a sportág előnye, hogy akár baráti, vagy családi körben is lehet játszani. Hozzáfűzte: a magyar curlingsportnak már van egy kétszeres világbajnok vegyes párosa, Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya személyében. Végül arról beszélt, hogy a fiatalabb korosztályokat is igyekeznek megismertetni a sportággal, és április 3-tól már hat ország versenyzőinek részvételével rendezik meg Budapesten az Olympic Hopes elnevezésű U16-os nemzetközi gyerekversenyt.