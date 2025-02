Téli EYOF: Z. Molnár negyedik hellyel kezdett short trackben

Elképesztő izgalmakat hozott a rövid pályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenye – a lányoknál és a fiúknál is érdekeltek voltunk az A-döntőben, és kevés kellett volna hozzá, hogy az első érmünk is megszülessen.

Pedig felemásan kezdődött, hiszen míg Kiss-Gebora Flóra könnyedén továbbjutott a negyeddöntőből, Z. Molnár Natasát meglökték, majdnem el is esett, onnan kellett visszaküzdenie magát a továbbjutó pozícióba. De sikerült, és ez erőt adott a középdöntőre, amelyből mindkét magyar lány könnyedén (már amennyire lehet könnyű ez a sportág és ez a táv) az A-döntőbe korcsolyázott.

Az éremcsatában aztán hatalmas tülekedés és egy nagyon erős mezőny várta őket. Mindketten elképesztő energiákat mozgósítottak, egy ideig úgy tűnt, a dobogó sem elérhetetlen, ám végül Z. Molnár Natasa a negyedik, Kiss-Gebora Flóra pedig a hatodik helyen ért célba.

„Nem vagyok agresszív típus, úgyhogy nekem nem feküdt ez a sok lökdösődés, de egy ilyen erős mezőnyben erre is fel kell készülnie az embernek – mondta Z. Molnár Natasa. – Első helyen jutottam a döntőbe, és azért sajnálom nagyon azt, ami történt, mert úgy érzem, meg is nyerhettem volna azt a futamot. Hogy min múlt? Az utolsó három körben jobban meg kellett volna indulnom, nagyobb fokozatra kapcsolni, de az egyik ellenfelem meglökött, így nem volt rá lehetőség. Nem baj, van még két táv…”

Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter

Kiss-Gebora Flóra elárulta, fáradtan ébredt, de ahogy felállt a rajtvonalra, elfelejtett mindent, mert átjárta az érzés, hogy itt van egy multisporteseményen, amelynek minden pillanatát szeretné megélni. „Az első futamból könnyedén továbbjutottam, a második azonban már nehezebb volt, mindent ki kellett hozni magamból. A döntőben kigondoltam egy taktikát, amelyet azonban nem tudtam megvalósítani, mert akkora volt a lökdösődés, hogy nehéz volt helyezkedni. De kezdésnek nem volt rossz.”

A fiúknál Árendás Mihály jutott az A-döntőbe, ahol egy peches előzés után az ötödik helyen végzett: „Lehetett volna ez sokkal jobb is, mint ötödik, de három és fél körrel a vége előtt az egyik előzésnél belülről mentem, pedig kívülről kellett volna, összekoccantunk, ezzel magunkra húztuk a mögöttünk jövőket is. Tanultam az esetből.”

Kun Bence Benedek hozta, amit várt magáról. „Ez nem az én távom, de amit tudtam, megtettem, most ez a tizenegyedik helyre volt elég. Nagyon bízom abban, hogy a rövidebb távokon lesz ez még sokkal jobb is” – mondta Kun.

A tanulságok levonása után hátra volt még a 2000 méteres vegyesváltó első futama, amelyben a mieink elsőként jutottak tovább a csoportjukból, és ezt még megfejelték egy EYOF-rekord idővel (érdekesség, hogy az előző rekordot is a magyar csapat tartotta, 2023-ban érte el Pontebbában). Ebben a számban a középdöntőt kedden, a döntőt szombaton rendezik.

Alpesi síben a fiú óriás-műlesiklás szerepelt az EYOF első versenynapjának programján. Száraz, szeles idő, és a kezdéskor – 14 fok várta a 78 indulót, ráadásul a rajt is közel egy órát csúszott az időmérés hibája miatt. Végül Major Noel volt a legjobb magyar, ő a 40. helyen végzett a két futam alapján.

„Az első futamban trükkös volt a pálya, az elején elkövettem egy kis hibát, ami körülbelül másfél másodpercbe került, de a másodikban elég jó menetet raktam össze” – mondta Major.

Az 53. helyet megszerző Kóka Ádám elmondta: az első futamában maradt egy kicsi, a másodikkal azonban elégedett volt. Schneider Milán az első menetet saját bevallása szerint elrontotta, ezért a másodikban mindent egy lapra tett fel és sajnos elesett.

Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter

A biatlonosoknál a fiúk 12.5 és a lányok 10 km-es egyéni számát rendezték ezen a napon – a számukra szokatlan magaslat (ritkább levegő), és a technikás pálya kihívást jelentett a fiatal versenyzők számára.

A Magyar Csapat fiú tagjai közül Kunos László Sámuel szerepelt a legjobban, az 54. helyen végzett. „Nem volt könnyű verseny, mert magasan vagyunk, és nehéz volt levegőt venni. A pálya nagyon technikás, ami miatt nehéz volt koncentrálni a lövészetre, a tüdőm teljesen kikészült” – nyilatkozta Kunos a célban.

Másik két biatlonosunk, Besze Dániel és Holló Martin versenye „a lövészeten ment el” – legalábbis saját bevallásuk szerint – előbbi versenyző az 58., utóbbi a 62. helyen ért célba.

A lányok is megküzdöttek a pályával, lövészet közben pedig az erős széllel: Gaál Dóra a 61., Benyovszky Lili a 62., Csikász Panni a 66. helyen fejezte be a versenyt. Nemigen van lehetőségük ilyen magasan edzeni, ezért szokatlan volt számukra, megviselte a tüdejüket, és nagyon el is fáradtak. Abban egyetértettek: lesz ez még jobb is!

XVII. TÉLI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL, BAKURIANI

Rövid pályás gyorskorcsolya. 1500 m. Lányok: 1. Lisa Victoria Ngo Mouaha (francia) 2:42.123, 2. Daszuta (lengyel) 0.439 mp h., 3. Khokhelko (ukrán) 0.95, 4. Z. Molnár Natasa (magyar) 0.707 mp h., …6. Kiss Gebora Flóra (magyar) 1.275 mp h. Fiúk: 1. Jesper Schmitz (holland) 2:27.560, 2. Pezzoni (olasz) 0.193 mp h., 3. Calanca (francia) 0.267 mp h., …5. Árendás Mihály (magyar) 1.365 mp h., …11. Kun Bence Benedek (magyar)

Alpesi sí. Fiúk. Óriás-műlesiklás: 1. Freddy Carrick-Smith (brit) 1:37.71, 2. Hagen (norvég) 0.67 mp h., 3. Vrdoljak (horvát) 1.23 mp h., …40. Major Noel (magyar) 6.95 mp h., …53. Kóka Ádám (magyar) 11.42 mp h., …Schneider Milán kiesett a második futamban

Biatlon. Lányok. Egyéni (10 km): 1. Michaela Strakova (szlovák) 31: 53.3, 2. Oliva (francia) 1:49.8 p h., 3. Piller (svájci) 1:54.0 mp h., …61. Gaál Dóra (magyar) 12:10.9 p h., 62. Benyovszky Lili (magyar) 12:23.4 p h., …66. Csikász Panni (magyar) 16:11.3 p h. Fiúk. Egyéni (12.5 km): 1. Grzegorz Galica (lengyel) 35:08.7, 2. Madelenat (francia) 14.8 mp h., 3. Santer (olasz) 59.9 mp h., …54. Kunos László Sámuel (magyar) 10:04.9 p h., …58. Besze Dániel (magyar) 12:41.8 mp h., …62. Holló Martin (magyar) 14:24.0 p h.