Jászapáti Petra a versenyzésnek jobban örül, mint az érmeknek

Különös nyugalom szállta meg az embert, amikor az Európa-bajnokságra utazás előtti utolsó edzésen látta önt: bár szokásához híven egyáltalán nem beszélt konkrét célokról, helyezésekről, mégis olyan volt, mintha összeállt volna minden. Megérkezett egy újabb szintre?

Egy újabb megállóba, ezt talán mondhatjuk – és nemcsak a drezdai Európa-bajnokság, hanem az eddig szezonom kapcsán, hiszen minden egyes versenyen sikerült előrébb és előrébb lépnem. Azt hiszem, azért, mert ha valami nem is úgy ment, ahogyan szerettem, szerettük volna, kielemeztük és beépítettük a felkészülésembe, a korcsolyázásomba – válaszolta Jászapáti Petra, a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás első női egyéni Európa-bajnoka.

Utólag kivesézi a versenyeket az edzőivel, Nicholas Gooch-csal és Knoch Viktorral. De mi történik az egyes futamok előtt: ott is tartanak gyors kupaktanácsot?

Igen, tartunk, és mindig több tervünk van. Vagyis beszélünk az ellenfelekről, a különböző forgatókönyvekről, tehát arról, mikor kell előre mennem, és mikor jobb, ha hátul maradok. De bármi is hangzik el az adott futam előtt, Nick utolsó szavai mindig így hangzanak: legyél jelen!

Ezt kifejti bővebben?

Fontos, hogy sohasem szabad azon gondolkozni, mi lesz később, mi vár rám az adott nap másik órájában. Ott kell lenni a jégen, figyelni és reagálni, döntéseket, lehetőleg jó döntéseket hozni – ráadásul nagyon-nagyon gyorsan.

Korábban nem volt jelen?

Régebben például egy selejtezős napon megnéztem a futambeosztást mindhárom távon, mostanság viszont már mindig csak a következő számét figyelem.

Nehéz volt átkattintania az agyát erre a gondolkodásmódra?

Inkább csak hozzá kellett szoknom, nem volt túlságosan nehéz. Mivel bevált a módszer, megtartottuk. Ha nem így lett volna, kitalálunk egy másikat, akkor azzal próbálkoztunk volna.

A tavalyi szezont szinte teljesen ki kellett hagynia egy vírusos betegség miatt. Emiatt mennyire kezdte óvatosan az ideit?

Óvatos semmiképpen sem voltam, de nem volt könnyű dolgom, hiszen átszabták a világkupa-sorozatot, nemcsak a neve változott meg és lett belőle World Tour-sorozat, hanem egy-egy állomáson belül a program is, így minden verseny olyan, mint egy világbajnokság. Mivel tavaly nem korcsolyázhattam, nem voltak világranglistapontjaim, szó szerint alulról kellett felépítenem magam. Az első versenyen jóval több futamot mentem, mint a kiemelt riválisok, rosszabb pályákat és erős ellenfeleket kaptam – szerencsére már az első állomáson visszaküzdöttem magam a legjobbak közé, így onnantól már nem vártak rám pluszkörök. De nem bántam a nehezített körülményeket sem, méterszámban majdnem behoztam a tavalyi lemaradásom.

Ha már a futamokról beszél, nézzük a drezdai Eb-t: tizenegy egyéni futamot ment, kilencet megnyert, ez még egy hazai viadalon is elképesztő mutató lenne!

Szerintem is elég menő statisztika! De azért nem kell ebből messzemenő következtetést levonni, Drezdában így jött ki a lépés, nem biztos, hogy mindig így lesz – tudjuk, hogy a short trackben semmire sincs garancia.

Meg is érkeztünk a sportág jellegzetességéhez: bántja, ha valaki azt mondja, Jászapáti Petra „csak” azért nyert Eb-t ötszázon, mert ketten kicsúsztak előtte?

Aki így vélekedik, tényleg nem ismeri a sportágunkat. És az, aki ezt mondja, szerintem azt is nehezebben hiszi el, hogy a jég valóban csúszik. Ha nem a négyes pozícióból rajtolok abban a döntőben, hanem beljebb, lehet, hogy én vagyok elöl, és akkor engem lök ki Arianna Fontana. Ismerem az olasz lányt, edzettünk is együtt, okos versenyző, emellett nagyon jó koris, aki mer vállalni ilyen előzéseket is – egyébként a 2022-es pekingi olimpiát is egy bátor előzés után nyerte meg ötszázon. Ezzel próbálkozott vasárnap Drezdában is, ám ezúttal nem sikerült neki.

Ha már előzés: élményszámba megy, amikor hátulról indulva kívülről előzi le a teljes sort. Elfogult vagyok, vállalom, de két koristól láttam ennyire magabiztos külső előzést eddig, az egyik Liu Shaoang volt, a másik ön. Nagyon nehéz volt megtanulni?

Sokat gyakoroltam és kitartóan: volt, hogy belebuktam egy-egy ilyen előzésbe, mert nem voltam elég gyors, vagy mert kiléptek elém a sorból. Fontos, hogy jó időben kapd el a pillanatot, amikor megindulsz és legyél kellően gyors!

Drezdában kellően gyors volt mindhárom napon, szerzett egy aranyat és egy ezüstöt, és a váltóval is második lett. Hová kerül ez az Eb a pályafutásában?

Biztos, hogy a legjobb három versenyem közé kerül, nagyon jó emlék marad, és leginkább azért, ahogyan korcsolyáztam.

Jól érzem, hogy ez még fontosabb, mint az érmei?

Nagyon megbotránkoztató lenne, ha igennel felelnék?

Egyáltalán nem.

Akkor jó: úgy érzem, a drezdai versenyzésem még több önbizalmat ad nekem a jövőben.

Eddig is így volt, de most már tényleg mindig mindenki Jászapáti Petrától várja elsősorban az eredményeket! Ugye tudja, hogy foglalkoznia kell ennek a kezelésével is?

Igen, de szerencsére van segítségem: eddig is mellettem voltak a családtagjaim, az edzőim és a pszichológusom, velük meg tudtam beszélni mindent. Ezt is meg tudom beszélni velük, de amúgy maradok olyan, mint voltam: csak a saját elvárásaimmal foglalkozom, máséval nem.